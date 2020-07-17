Телеканал "Звезда" ФСБ сообщила о задержании мужчины, готовившего теракт в Хабаровске

Телеканал "Звезда"

ФСБ сообщила о задержании выходца из одной из центральноазиатских республик, собиравшегося совершить теракт в Хабаровске. Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ, мужчина 1988 года рождения планировал совершить теракт в местах скопления людей "по указанию главарей международных террористов".

В телефоне задержанного была обнаружена видеозапись его присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. У него были изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации.

После теракта мужчина, по данным ФСБ, планировал уехать на Ближний Восток в зону боевых действий для участия в деятельности террористических группировок. По факту задержания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) , мужчина арестован.