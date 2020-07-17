Крестный ход в память о расстреле императорской семьи в июле 1918 года состоялся в Свердловской области в ночь на пятницу, в нем приняли участие 10 тыс. человек. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Екатеринбургская епархия, крестный ход начался сразу после ночной литургии. Паломники прошли от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.

В Екатеринбургской епархии заявили, что все мероприятия будут проведены с соблюдением санитарных норм. Участникам, в частности, раздадут маски, а во время службы в храме людям будут измерять температуру бесконтактными термометрами. Также епархия планировала обеспечить на мероприятиях социальную дистанцию.

В то же время в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщали, что считают нецелесообразным проведение такого мероприятия, поскольку они увеличивают риск распространения коронавирусной инфекции. По данным Ura.ru, накануне сообщалось, что за минувшие сутки в регионе зафиксировано 349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще четыре человека умерли. Всего в регионе выявлено 16 984 заболевших, умерли 179 свердловчан.

Более высокий показатель заболеваемости фиксировался лишь 3 июня, когда было выявлено 357 случаев заболевания. В последние дни фиксировалось от 218 до 286 заболевших в сутки. Как ожидается, из-за всплеска заболеваемости коэффициент распространения инфекции в ближайшие дни превысит единицу и войдет в так называемую "красную зону", вызвав усиление карантинных мер. При этом в Свердловской области по-прежнему не хватает мест для пациентов c коронавирусом.

Крестный ход - одно из ключевых событий "Царских дней", проводимых в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. В ночь на 17 июля верующие проходят по маршруту, которым в 1918 году останки членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения в урочище Ганина Яма с места их убийства из дома Ипатьева, где позднее был возведен Храм-памятник на Крови. В 2018 году участниками крестного хода в ночь 100-летия расстрела царской семьи стали 100 тыс. человек, в 2019 - около 60 тыс. человек.