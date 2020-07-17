Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", сообщает "Интерфакс". Участников таких пикетов задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией, обратили внимание в СПЧ.
"Следует также отметить расширительное толкование органами власти и полицией города Москвы положений законодательства о массовых мероприятиях", - говорится в докладе СПЧ об "Уроках пандемии" с точки зрения прав и свобод.
В СПЧ также считают неправомерным задержание активистов, стоящих в одиночных пикетах. "Очевидно, что нахождение граждан в заполненных автозаках в течение нескольких часов создало более высокие риски заражения Covid-19, чем их стояние в одиночных пикетах на открытом воздухе".
Совет напомнил об Илье Азаре, который вышел 26 мая с одиночным пикетом на Петровку к зданию ГУ МВД Москвы в поддержку арестованного "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова и получил 15 суток ареста. После этого 28-31 мая Петровку 38 пикетировали активисты и журналисты, и их также задерживали.
"Сотрудники полиции, трактуя данные пикеты, как массовые мероприятия, проведение которых запрещено в период режима повышенной готовности, проводили задержания граждан с доставлением в отделы полиции. Очевидно, что нахождение граждан в заполненных автозаках в течение нескольких часов создало более высокие риски заражения COVID-19, чем их стояние в одиночных пикетах на открытом воздухе", - говорится в докладе.
Задержанные пикетчики считают, что одиночный пикет не является массовым мероприятием и не нарушает ни законы, ни указ мэра Сергея Собянина, который запретил любые массовые мероприятия при режиме самоизоляции. Одиночные пикеты указ не запрещал. В МВД считают наоборот.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева высказала мнение, что одиночных пикетчиков задерживают, ссылаясь на законы о массовых акциях или указ Собянина, поскольку проблема не урегулирована законодательно и ее нужно урегулировать.
Омбудсмен Татьяна Москалькова обратила внимание, что бывают разные ситуации. В одних возникают пикетные очереди, в которых стоят люди с одинаковой символикой, одинаковыми призывами и чуть ли не в одинаковой одежде, что похоже на массовое мероприятие. В других задерживают людей, когда к одиночному пикетчику подходит прохожий, чтобы прочитать, что на плакате, и в полиции тут же расценивают ситуацию как публичное массовое мероприятие. Москалькова считает, что нужно проблему обсудить.
В связи с этим Совет призвал Минюст и суды разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", а также статус граждан, находящихся в "очереди на одиночный пикет".
Ранее, после заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору было поручено проанализировать практику применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обратив внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан, напомнили в СПЧ.
На сайте Минюста был опубликован пресс-релиз с выводом о том, что введенные ограничения отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан. Вместе с тем, текст "составлен на основе неких аналитических материалов, которые в открытом доступе отсутствуют"..
Отметим, СПЧ опубликовал доклад "Уроки пандемии" 8 июля. В документе на 31 странице уместился анализ нарушений "прав и свобод человека и гражданина" в период введения ограничительных мер.
СПЧ о поражении граждан в правах во время первой волны эпидемии коронавируса
Как писало недавно издание "Фонтанка.ру", в докладе СПЧ, появившемся 8 июля, 15 глав, начинается документ с рассмотрения "правовой основы режима самоизоляции". Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что все административные наказания необходимо отменить в досудебном порядке, потому что денег у граждан и так нет. Отвечать перед законом должны только те любители прогулок, которые сами заболели и других заразили.
Властям не стоит усердствовать с технологиями цифрового контроля, уточняют в СПЧ, их "недопустимо использовать в целях воспитания и улучшения морального облика россиян".
В СПЧ также предложили радикально решить вопрос со штрафами за нарушение самоизоляции. Глава СПЧ заявил, что все административные наказания необходимо отменить в досудебном порядке, потому что денег у граждан и так нет. Отвечать перед законом должны только те любители прогулок, которые сами заболели и других заразили.
"Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет. С юридической точки зрения отмена штрафов может быть произведена путем издания Государственной думой Федерального собрания РФ акта об административной амнистии. Такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции РФ и не противоречит административному законодательству", - уточняется в документе.
Не оценили в Совете и распоряжение Роспотребнадзора о захоронении жертв пандемии в закрытых гробах. Председатель СПЧ Валерий Фадеев отдельно раскритиковал Петербург, где неразбериха с похоронами длилась два месяца, из-за чего родственникам приходилось неделями ждать выдачи тела.
В документе также говорится, что трудности с получением цифровых пропусков в Москве и ограничение права на поездки по городу могут превратить родных и близких, отдающих долг памяти умершему, в административных правонарушителей.
Согласно докладу, меньше всего поддержки от государства за время пандемии получили некоммерческие организации. В совете также считают несправедливым возрастную планку в 16 лет для президентских выплат. СПЧ рекомендует правительству распространить меру поддержки для семей с детьми до 18 лет.