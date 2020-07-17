ВСЕ ФОТО Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Совет напомнил об Илье Азаре, который вышел 26 мая с одиночным пикетом на Петровку к зданию ГУ МВД Москвы в поддержку арестованного "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова и получил 15 суток ареста

Стоп-кадр видео Радио Свобода / Youtube.com Омбудсмен Татьяна Москалькова обратила внимание, что бывают разные ситуации

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", сообщает "Интерфакс". Участников таких пикетов задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией, обратили внимание в СПЧ.

"Следует также отметить расширительное толкование органами власти и полицией города Москвы положений законодательства о массовых мероприятиях", - говорится в докладе СПЧ об "Уроках пандемии" с точки зрения прав и свобод.

В СПЧ также считают неправомерным задержание активистов, стоящих в одиночных пикетах. "Очевидно, что нахождение граждан в заполненных автозаках в течение нескольких часов создало более высокие риски заражения Covid-19, чем их стояние в одиночных пикетах на открытом воздухе".

Совет напомнил об Илье Азаре, который вышел 26 мая с одиночным пикетом на Петровку к зданию ГУ МВД Москвы в поддержку арестованного "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова и получил 15 суток ареста. После этого 28-31 мая Петровку 38 пикетировали активисты и журналисты, и их также задерживали.

"Сотрудники полиции, трактуя данные пикеты, как массовые мероприятия, проведение которых запрещено в период режима повышенной готовности, проводили задержания граждан с доставлением в отделы полиции. Очевидно, что нахождение граждан в заполненных автозаках в течение нескольких часов создало более высокие риски заражения COVID-19, чем их стояние в одиночных пикетах на открытом воздухе", - говорится в докладе.

Задержанные пикетчики считают, что одиночный пикет не является массовым мероприятием и не нарушает ни законы, ни указ мэра Сергея Собянина, который запретил любые массовые мероприятия при режиме самоизоляции. Одиночные пикеты указ не запрещал. В МВД считают наоборот.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева высказала мнение, что одиночных пикетчиков задерживают, ссылаясь на законы о массовых акциях или указ Собянина, поскольку проблема не урегулирована законодательно и ее нужно урегулировать.

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратила внимание, что бывают разные ситуации. В одних возникают пикетные очереди, в которых стоят люди с одинаковой символикой, одинаковыми призывами и чуть ли не в одинаковой одежде, что похоже на массовое мероприятие. В других задерживают людей, когда к одиночному пикетчику подходит прохожий, чтобы прочитать, что на плакате, и в полиции тут же расценивают ситуацию как публичное массовое мероприятие. Москалькова считает, что нужно проблему обсудить.

В связи с этим Совет призвал Минюст и суды разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", а также статус граждан, находящихся в "очереди на одиночный пикет".

Ранее, после заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору было поручено проанализировать практику применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обратив внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан, напомнили в СПЧ.

На сайте Минюста был опубликован пресс-релиз с выводом о том, что введенные ограничения отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан. Вместе с тем, текст "составлен на основе неких аналитических материалов, которые в открытом доступе отсутствуют"..

Отметим, СПЧ опубликовал доклад "Уроки пандемии" 8 июля. В документе на 31 странице уместился анализ нарушений "прав и свобод человека и гражданина" в период введения ограничительных мер.

СПЧ о поражении граждан в правах во время первой волны эпидемии коронавируса

Как писало недавно издание "Фонтанка.ру", в докладе СПЧ, появившемся 8 июля, 15 глав, начинается документ с рассмотрения "правовой основы режима самоизоляции". Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что все административные наказания необходимо отменить в досудебном порядке, потому что денег у граждан и так нет. Отвечать перед законом должны только те любители прогулок, которые сами заболели и других заразили.

Властям не стоит усердствовать с технологиями цифрового контроля, уточняют в СПЧ, их "недопустимо использовать в целях воспитания и улучшения морального облика россиян".

В СПЧ также предложили радикально решить вопрос со штрафами за нарушение самоизоляции. Глава СПЧ заявил, что все административные наказания необходимо отменить в досудебном порядке, потому что денег у граждан и так нет. Отвечать перед законом должны только те любители прогулок, которые сами заболели и других заразили.

"Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет. С юридической точки зрения отмена штрафов может быть произведена путем издания Государственной думой Федерального собрания РФ акта об административной амнистии. Такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции РФ и не противоречит административному законодательству", - уточняется в документе.

Не оценили в Совете и распоряжение Роспотребнадзора о захоронении жертв пандемии в закрытых гробах. Председатель СПЧ Валерий Фадеев отдельно раскритиковал Петербург, где неразбериха с похоронами длилась два месяца, из-за чего родственникам приходилось неделями ждать выдачи тела.

В документе также говорится, что трудности с получением цифровых пропусков в Москве и ограничение права на поездки по городу могут превратить родных и близких, отдающих долг памяти умершему, в административных правонарушителей.

Согласно докладу, меньше всего поддержки от государства за время пандемии получили некоммерческие организации. В совете также считают несправедливым возрастную планку в 16 лет для президентских выплат. СПЧ рекомендует правительству распространить меру поддержки для семей с детьми до 18 лет.