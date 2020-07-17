Moscow-Live.ru Житель города Усть-Кут Иркутской области покончил с собой из-за отказа в медицинской помощи, сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на местного журналиста Алексея Тупицина, получившего эту информацию от полиции Усть-Кута

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Житель города Усть-Кут Иркутской области покончил с собой из-за отказа в медицинской помощи, сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на местного журналиста Алексея Тупицина, получившего эту информацию от полиции Усть-Кута.

По словам журналиста, самоубийство было совершено днем 16 июля в районе Старого Усть-Кута на Набережной улице. В полиции рассказали, что погибший страдал от постоянных головных болей и предполагал онкологическое заболевание. Подтвердить диагноз он не смог, так как в онкологическом диспансере Братска "все было закрыто из-за коронавируса и его не приняли на обследование". По данным городского МВД (спецсообщение есть в распоряжении редакции), больной каждый день вызывал скорую помощь, пытаясь получить лечение в Усть-Куте.

В Братском онкодиспансере сообщили, что никаких изменений в приеме больных из-за эпидемии коронавируса в медучреждении нет, однако подтвердить обращение жителя Усть-Кута не смогли, отметив, что такую информацию могут предоставить только полиции. В регистратуре диспансера также отметили, что медпомощь в учреждении могут оказать только тем пациентам, которые стоят на учете, а для этого необходимо направление врача поликлиники по месту прописки.

В пресс-службе МВД по Иркутской области редакции пообещали прокомментировать случившееся позже.

Житель Иркутска пытался покончить с собой после того, как узнал о том, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

На этой неделе сообщалось о попытке самоубийства в Иркутске. Там мужчина узнал, что его тест на коронавирус показал положительный результат, рассказала исполняющая обязанности зампреда регионального правительства Валентина Вобликова, выступая на заседании депутатского штаба в законодательном собрании Иркутской области.

Чиновница уточнила, что пытавшийся покончить с собой из-за COVID-19 доставлен в больницу.

По данным на 17 июля в Иркутской области выявлено 11 074 зараженных коронавирусом, а 115 человек умерли.