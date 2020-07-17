АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда Чешский друг бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова рассказал Русской службе BBC о своих отношениях с фигурантом громкого уголовного дела

АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда

Чешский друг бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, рассказал Русской службе BBC о своих отношениях с фигурантом громкого уголовного дела. По словам знакомого россиянина Мартина Лариша, он не имеет отношения к разведслужбам, как утверждал источник ТАСС в российских спецслужбах.

По словам источника, Мартин Лариш - кадровый сотрудник разведки Чехии. "Это полный бред. Дезинформационный вброс", - так прокомментировал сообщение ТАСС Мартин Лариш в письме, отправленном в редакцию BBC.

Лариш пояснил, что познакомился с Иваном Сафроновым в 2012 году, когда работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny. "Иван ко мне всегда относился по-товарищески, и я его очень уважал как профессионального журналиста. С течением времени мы стали друзьями и проводили вместе свободное время, в том числе и с нашими подругами. Мы были ровесниками, у нас были похожие интересы", - пишет он.

По словам Лариша, в профессиональном плане они с Сафроновым общались сугубо как коллеги "на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности". Арест российского друга, признается Лариш, поверг его в шок.

"Я до сих пор не понимаю, зачем его задержали. Официальную причину я также не понял, потому что Иван был журналист - значит, он не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам, потому что в журналистике с секретными материалами не работают", - написал он.

Если же кто-то передал журналисту сведения, являющиеся гостайной, то нужно было задержать хранителя этих секретов, считает Лариш.

О себе он говорит, что находится в таком же положении в Чехии и не имеет доступа к государственной тайне. "Я сам как эксперт в Чехии доступа к никаким секретным материалам не имею и никакое государственное ведомство мне их попросту не выдаст. Это полный абсурд", - подчеркнул он.

Мартин Лариш не знает, действительно ли российские следователи считают его шпионом. "Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе", - сообщил Мартин Лариш.

Он подтвердил, что сейчас перестал быть журналистом и руководит аналитическим "Центром безопасности по анализу и предотвращению угроз" (Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci, CBAP). "В нашем центре занимаемся аналитическими заметками на разные темы, связанными в основном с политикой, экономикой и безопасностью в разных регионах мира. Все наши публикации и заметки выложены на нашем сайте в открытом доступе", - рассказал Лариш.

По его словам, центр также участвовал и участвует "в нескольких грантовых проектах с нашими партнерами, некоммерческими организациями, в основном из соседних стран Центральной Европы". Лариш отметил, что в открытом доступе также находится и публичная деятельность центра, включая участие на конференциях, круглых столах, где сотрудники центра находились в качестве организаторов или участников.

В четверг во время рассмотрения апелляции на арест Сафронова следователь продемонстрировал некие секретные документы Службы внешней разведки, якобы подтверждающие передачу им данных, содержащих гостайну, в Чехию. Об этом рассказали два собеседника, имеющих доступ к этой информации и попросившие об анонимности из соображений своей безопасности. При этом собеседники BBC не видели ни имени Лариша, ни даже имени Сафронова в этих документах.

Адвокат Иван Павлов сказал, что защитники Ивана Сафронова внимательно изучат заявление Лариша. "Но уже видно, что человек отрицает любую свою причастность к спецслужбам, а значит нашим процессуальным оппонентам надо привести более весомые аргументы, чем справка из СВР", - отметил он.

Добавим, что CBAP, в котором работает Лариш, специализируется на изучении постсоветских и балканских стран. В 2019 году центр подготовил доклады о российских интересах в Косово, влиянии России в Европе, политической ситуации в Боснии, курдах и Иране. Одна из последних публикаций центра посвящена перезагрузке НАТО.

Сооснователь и исполнительный директор центра - бывший высокопоставленный сотрудник министерства обороны Чехии Томаш Коломазник. Согласно его биографии на LinkedIn, с 1994 по 2000 год он был руководителем сектора по взаимодействию с военными атташе других стран, а с 2001 по 2005 был замглавы департамента по международным отношениям, где отвечал за работу с НАТО и Евросоюзом.

Уголовное дело о госизмене в отношении Ивана Сафронова было возбуждено 6 июля, на следующий день его задержали на выходе из дома. В его квартире, а также у его матери и бывшей коллеги по "Коммерсанту", главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой прошли обыски. В тот же день Лефортовский районный суд Москвы отправил Сафронова под арест на два месяца в СИЗО "Лефортово".

Подробности дела Сафронова остаются невыясненными. В пресс-релизе ФСБ о задержании было сказано только, что его обвиняют в выдаче одной из спецслужб НАТО данных, составляющих гостайну. При этом журналисты доступа к гостайне не имеют, а за два месяца работы советником гендиректора Роскосмоса Сафронов также не имел допуска к секретной информации.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в госизмене, но конкретики в деле не появилось. Известно лишь, что в 2012 году его якобы завербовала чешская спецслужба, а в 2017 году он через интернет передал агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств. Сафронов вину не признает и считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью. Будучи спецкором, он специализировался на военно-промышленной тематике.

В защиту журналиста выступило все профессиональное сообщество. Личные поручительства за Сафронова подписали основатель The Bell Елизавета Осетинская, главред этого издания Ирина Малкова, бывший замглавреда "Коммерсанта" Глеб Черкасов, заместитель главного редактора того же издания Иван Сухов, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, бывший издатель "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, бывший замглавреда "Ведомостей" Борис Сафронов и редакционный директор этой газеты Юрий Кацман, главред Forbes Николай Мазурин, главред телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, профессор ВШЭ, писатель Александр Архангельский, доцент ВШЭ Сергей Давыдов, член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, руководитель движения "Русь сидящая" Ольга Романова, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский и многочисленные корреспонденты и редакторы "Коммерсанта".

По мнению адвокатов, преследование Сафронова может быть связано с опубликованной им заметкой о предполагаемом уходе Сергея Нарышкина с поста главы Службы внешней разведки. Сообщалось, что он может занять пост спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Эта информация впоследствии не подтвердилась. После публикации этого материала в газете "Коммерсант" Сафронов был вынужден уйти оттуда, но никаких других "оргвыводов", в том числе со стороны спецслужб, тогда не последовало.

Тем не менее адвокаты полагают, что Сафронова "разрабатывали" по крайней мере в течение года: одно из заключений о том, составляют ли гостайну сведения, которыми располагал Сафронов, сделано около года назад.

Адвокат Иван Павлов также рассказал, что за защитниками Сафронова "с целью устрашения" установлено наружное наблюдение. По его словам, этим занимается управление "П" службы экономической безопасности ФСБ.