Baza рассказала об установке властей пугать жителей коронавирусом из-за митинга в поддержку Фургала

ЛДПР в Хабаровском крае / vk.com От журналистов требуют дискредитировать организаторов и "тиражировать угрозу заражения" коронавирусной инфекцией на митингах

Pixabay.com

В Хабаровске на 18 июля запланированы новые митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала . Власти региона заявляли о возможности ввести ограничительные меры и запретить массовые акции, так как в последние дни в Хабаровске наблюдается рост заражения коронавирусной инфекцией.

Телеграм-канал Baza сообщил, что власти соседнего с Хабаровским краем Приморья специально приказали местным журналистам пугать жителей эпидемией, чтобы они не собирались на митинги за Фургала.

От журналистов требуют дискредитировать организаторов и "тиражировать угрозу заражения" коронавирусной инфекцией на митингах.​ Местные власти обвиняют в росте заболеваемости COVID-19 "горожан, которые не слушают призывы о необходимости соблюдения санитарных правил, не надевают маски в транспорте и проводят собрания на площадях и улицах, в которых участвуют по несколько тысяч человек".

- ФСБ накануне новых протестов сообщила о задержании мужчины, готовившего теракт в Хабаровске (ВИДЕО)



Техническое задание для журналистов рассылали несколько дней назад. Местные чиновники не подтвердили подлинность этого распоряжения, но ее подтвердили сотрудники двух местных изданий.

Тех, кто откажется отрабатывать тему, обещали уволить. И уже выполняют своё обещание: сотрудница одного из изданий рассказала о документе от властей у себя в соцсетях, после чего начальство попросило её уволиться.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают "недопустимыми" подобные попытки ограничения работы журналистов.

Федеральный информационный центр по борьбе с COVID-19 15 июля сообщил, что Хабаровский край - единственный регион страны, где на протяжении 10 недель есть "тенденция постоянного увеличения заболеваемости" ковидом. На городской больнице N 2 в Хабаровске, где лечатся пациенты с коронавирусом, 17 июля появился обращенный к протестующим плакат "Мы просим тишины".

В пятницу появилось заявление ФСБ о предотвращении теракта в Хабаровске. Как утверждает ведомство, 32-летний гражданин центральноазиатской республики собирался устроить теракт по указанию "главарей международных террористов". Кто именно имеется в виду - неясно. Агентство ТАСС также опубликовало видео задержания.

В заявлении ФСБ о протестах не упоминается, однако говорится, что теракт якобы готовился "в местах массового скопления людей" с использованием "зажигательных устройств".

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Своей вины он не признает.Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

На хабаровской больнице N2 появился баннер от имени врачей и пациентов с надписью "Я/мы просим тишины". На площади рядом с ней проходят митинги в поддержку Фургала https://t.co/KKBwBrIxIC pic.twitter.com/gdOv7POBHI— Медиазона (@mediazzzona) July 17, 2020