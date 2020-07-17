Светлана Радионова

Росприроднадзор В минувшее воскресенье дочерняя компания "Норникеля" - "Норильсктрансгаз" - сообщила о разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива, в результате чего произошел разлив около 44,5 тонн авиакеросина

Морская спасательная служба

Росприроднадзор выясняет обстоятельства очередного загрязнения в Норильске в районе трубопровода, принадлежащего "Норникелю". Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова. По ее словам, оценить ущерб невозможно, так как на месте происшествия отсутствует плодородный слой почвы.

"Мы получили информацию <...> выехали на место, увидели загрязнение, берем пробы на компонентный состав. По заверению компании - это оборотная вода, но мы просто призываем компанию озадачиться", - сказала Радионова.

Известно, что речь идет об участке относящегося к "Норникелю" трубопровода, по которому прокачивается оборотная вода с рудника Комсомольский. В свою очередь в компании сообщили, что ранее в ходе планового осмотра системы был обнаружен потенциально аварийный участок гидропровода, который был оперативно заменен.

В минувшее воскресенье дочерняя компания "Норникеля" - "Норильсктрансгаз" - сообщила о разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива, в результате чего произошел разлив около 44,5 тонн авиакеросина. В июне на Талнахской обогатительной фабрике, которая входит в "Норникель", произошел сброс отходов из пруда-отстойника хвостохранилища фабрики.

А 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Розлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. Все это привело к значительному падению стоимости акций компании на Московской бирже.

В итоге компания "Русал", являющаяся вторым крупнейшим акционером "Норникеля", предложила совету директоров сменить команду менеджеров комбината и перенести головной офис компании в Норильск. По словам ее представителей, происходящее в "Норникеле" заставляет задуматься о компетентности менеджмента и совета директоров.