Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда и председателя его судебной коллегии по экономическим спорам. Сейчас Подносова занимает пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Подносовой не было задано ни одного вопроса, коллегия рекомендовала ее к назначению сразу, передают "Открытые медиа". Сама Подносова в ответ отметила коллектив Второго апелляционного суда как "лучший, с которым приходилось работать".

Назначить Подносову на должность зампредседателя ВС - председателя экономической коллегии должен Совет Федерации по представлению президента РФ.

"Фонтанка. Ру" отмечает, что Подносова не имеет опыта рассмотрения арбитражных дел, так как всегда занималась только уголовными, гражданскими и административными делами в судах общей юрисдикции.

Ранее ВККС прекратила полномочия Олега Свириденко в качестве судьи и заместителя председателя Верховного суда и главы судебной коллегии по экономическим спорам ВС. Прекращение полномочий объяснили тем, что Свириденко сам подал заявление об уходе в отставку.

Ирина Подносова - бывшая однокурсница президента России Владимира Путина, она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет) в 1975 году. В 1990-2013 годах Подносова работала в Лужском городском суде Ленинградской области на должностях судьи и председателя суда. В 2013 году она была назначена заместителем председателя Ленинградского областного суда, в 2017 году - его председателем, а в 2018 году стала главой Второго апелляционного суда.

В 2005 году высокий пост в арбитражной судебной вертикали получил однокурсник Дмитрия Медведева Вячеслав Иванов: он стал председателем Высшего арбитражного суда. После того как в 2012 году Медведев ушел из Кремля, пост потерял и Иванов: в ходе очередной судебной реформы ВАС был упразднён, а его место заняла коллегия ВС по экономическим делам. Глава коллегии одновременно является заместителем председателя ВС, то есть его прямым подчиненным. Во время существования ВАС Иванов и глава ВС Вячеслав Лебедев часто оппонировали друг другу.