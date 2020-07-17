Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов СК РФ разберется в обстоятельствах конфликта подрядчика с рабочими, задействованным в реконструкции взлетной полосы в Шереметьево

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Следователи разбираются в обстоятельствах конфликта рабочих в аэропорту Шереметьево с руководством строительной компании. Как сообщается на сайте столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ, организована доследственная проверка по факту невыплаты надбавок работникам, задействованным в реконструкции взлетной полосы в столичном аэропорту.

Ранее издание Baza сообщило, что на стройке в аэропорту Шереметьево собрались более 100 рабочих, которые требуют, чтобы им выплатили "обещанные сверхурочные". На месте дежурили полиция и Росгвардия, несколько человек задержали, хотя никаких конфликтов не произошло. Теперь следователи устанавливают достоверность изложенных ими фактов и соблюдение прав работников на дополнительные выплаты.

В руководстве аэропорта заявили "Интерфаксу", что забастовка рабочих является "исключительно внутренним делом" подрядчика - компании "Энерго-строй". Ситуация на строительной площадке находится под полным контролем руководства аэропорта и подрядчика, а руководство аэропорта "полностью и в срок выполняет все взятые на себя обязательства".

В ноябре прошлого года руководство аэропорта выбрало ООО "Энерго-строй" подрядчиком реконструкции ВПП-1, введенной в эксплуатацию в начале 1950-х годов. На контракт также претендовало ООО "Трансстроймеханизация" Аркадия Ротенберга, строившее в "Шереметьево" ВПП-3: его предложение соответствовало максимальной цене. Как сообщалось, подрядчику нужно реконструировать саму ВПП-1 и несколько рулежных дорожек, построить две скоростные дорожки, оснастить полосу новым светосигнальным оборудованием и системой оповещения об образовании гололеда. Работы должны быть выполнены до декабря 2020 года.

"Энерго-строй" ранее возвело в "Шереметьево" новый терминал внутренних рейсов В и международный С-1 (составляют северный комплекс аэропорта), а также подземный тоннель, соединяющий их с южными терминалами. Строительство терминала B оценивалось в $305 млн, C1 - в $355 млн, тоннеля - в $245 млн.