Gennady Grachev / commons.wikimedia.org В четверг утром московский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум сотрудникам ФКУ СИЗО N 1 "Матросская тишина" Федеральной службы исполнения наказаний. Их подозревают в коррупции и получении мзды в размере несколько миллионов рублей

Gennady Grachev / commons.wikimedia.org

В четверг утром московский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум сотрудникам ФКУ СИЗО N 1 "Матросская тишина" Федеральной службы исполнения наказаний. Их подозревают в коррупции и получении мзды в размере несколько миллионов рублей.

По данным следствия, в период с января по июнь 2019 года, "используя свои полномочия вопреки интересам службы, фигуранты на систематической основе обеспечивали незаконную передачу за денежное вознаграждение арестованным различных предметов, запрещенных на территории изолятора". За это надзиратели получили взятки на сумму не менее 5 миллионов рублей, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ по Москве.

В январе 2019 года один из фигурантов, используя свое должностное положение, применяя психологическое давление и угрожая при этом ухудшением условий содержания требовал от заключенного 500 тысяч рублей, а в марте 2019 года этот же сотрудник ФСИН организовал на территории изолятора незаконную встречу двух арестантов.

В настоящий момент подозреваемым инкриминируют ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), п. "г" ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное в крупном размере) УК РФ. В расследовании преступлений участвуют сотрудники ГСУ СК РФ по Москве, столичной прокуратуры, ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД Москвы и других правоохранительных органов.

В августе 2018 года к 7,5 года колонии был приговорен юрист Дионисий Золотов. Его признали виновным в хищении 80 млн рублей, которые он обещал за переквалификацию дела оказавшегося под стражей исполнительного директора "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, напоминает РБК.

Фамилия Золотова фигурировала в истории с "VIP-камерами" в "Матросской тишине". В декабре 2017 года правозащитники обнаружили в СИЗО несколько камер с большими телевизорами, холодильниками, новыми матрасами и подушками. Источники утверждали, что Золотов был одним из спонсоров, закупавших стройматериалы для камер. Член ОНК Ева Меркачева со ссылкой на неназванного адвоката говорила, что места в таких "VIP-камерах" продают за 1 млн рублей. Однако СК РФ коррупции в СИЗО не нашел.