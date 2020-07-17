В Казани суд арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана

Следственный комитет Российской Федерации / Youtube.com Советский суд Казани арестовал и заключил под стражу экс-министра экологии и природных ресурсов Татарстана Агляма Садретдинова. Его подозревают в организации заказного убийства 17 лет назад

Советский районный суд г. Казани

Советский суд Казани арестовал и заключил под стражу экс-министра экологии и природных ресурсов Татарстана Агляма Садретдинова. Его подозревают в организации заказного убийства 17 лет назад, сообщает "Интерфакс".

В 2003 году Садретдинов был главой Буинского района республики. Следствие полагает, что он заказал местной преступной группировке "Квартал" убийство бизнесмена Рашида Садыкова, который активно критиковал местную власть и писал жалобы на Садретдинова. Садыкова застрелили на пороге его дома в Буинске.

Киллеры взяли за это 180 тысяч рублей. После этого Садретдинов еще несколько лет работал в органах власти. С 2007 года он был региональным министром экологии, а спустя три года покинул этот пост.

Экс-министра задержали накануне в здании Советского райсуда, куда чиновник-пенсионер приехал после решения о возобновлении дела об убийстве буинского бизнесмена. 68-летнего экс-министра и ранее задерживали в связи с преступлением, однако в 2010 году дело против него закрыли из-за отсутствия доказательств.