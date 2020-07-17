В отношении арестованного основателя паблика "Омбудсмен полиции" возбудили еще два уголовных дела

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Тверской районный суд Москвы арестовал Владимира Воронцова 8 мая

Московский городской суд / vk.com

На основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова завели еще два уголовных дела по статье об оскорблении представителей власти (ч. 6, 7 ст. 319 УК). Об этом сообщил в телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин.

Одно новое дело связано с оскорблением старшего оперуполномоченного по особо важным делам 3-го отдела управления собственной безопасности МВД Сергея Кобелева, отмечает "Медиазона". Как рассказывала Baza, Воронцов в апреле в своих постах несколько раз высмеивал Кобелева.

Подробности по второму делу, которое связано с начальницей правового отдела УВД по ЦАО Людмилой Юдановой, не приводятся.

Ранее в отношении Воронцова было возбуждено пять уголовных дел: по п. "а, г" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, "эпизод с Курбановым"), по ч. 1 ст. 163 УК РФ ("эпизод с Андиной"), по п. "а, б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (порнография, "эпизод с Худяковым"), по п. "а, б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("эпизод с Курбановым"), по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, "эпизод с адвокатом Подколзиной"). По последнему уголовному делу срок давности уже вышел, отмечает Сергей Бадамшин.

Тверской районный суд Москвы арестовал Владимира Воронцова 8 мая. Суд также взял под стражу администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.

Воронцову предъявили обвинение в вымогательстве. По версии следствия, он требовал у полицейского 300 тысяч рублей, угрожая опубликовать в соцсетях его интимные фотографии. Сам Воронцов не признает вину, а защита утверждает, что обвинение "основано на оговоре".

В поддержку Воронцова выступили многие сотрудники правоохранительных органов. Петицию за освобождение "омбудсмена полиции" подписали на сайте Change.org больше 20 тысяч человек. Также в защиту Воронцова проходили акции протеста в виде одиночных пикетов, однако их участники задерживались сотрудниками правоохранительных органов.

Владимир Воронцов - майор МВД в отставке. В полиции он служил до сентября 2017 года. В феврале того же года он завел паблик в социальной сети "ВКонтакте" под названием "Омбудсмен полиции". Группа посвящена обсуждению проблем в работе правоохранительных органов. Посты для публикации присылают в том числе и действующие сотрудники МВД.

Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта было более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram - в общей сложности еще почти 150 тысяч.

Воронцов активно критиковал руководство МВД и публиковал внутренние документы ведомства. Нередко опубликованные Воронцовым материалы приводили к увольнениям и отставкам. Так, в апреле 2020 года в "Омбудсмене полиции" обнародовали аудиозаписи, на которых предположительно начальница участковых Новосибирска Елена Устинова требует от подчиненных выполнять план по протоколам за нарушение самоизоляции. Эта публикация привела к отставке главы областного МВД.

Включившись в политику, Воронцов поддерживал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и только в апреле дважды попадал в топ-15 по просмотрам за неделю, участвуя в обсуждении событий, не относящихся к скандалам в правоохранительной среде.

В середине апреля у Воронцова прошел обыск по делу о распространении недостоверной информации. Как утверждали тогда в СК РФ, анонимный пользователь "Владимир Воронцов" распространил ложную информацию о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором насчитывается 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. Воронцов после обыска остался в статусе свидетеля. После этого, по словам "омбудсмена полиции", сотрудники управления собственной безопасности МВД посетили его знакомых из числа бывших и действующих сотрудников полиции. Их уговаривали дать показания на Воронцова, однако они отказались и сообщили об этом "омбудсмену полиции".

После задержания Воронцова в московском ГУВД объявили, что ищут пострадавших от его действий.

Под арестом находится и друг Воронцова, инспектор ГИБДД Павел Гладченко, пишет "Новая газета". Ему вменяют получение взятки. Адвокат Михаил Мушаилов говорил, что Гладченко вынуждали дать показания на Воронцова по делу о вымогательстве.