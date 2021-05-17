На территории "Таймырской топливной компании", принадлежащей "Норникелю", произошел разлив дизельного топлива, сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на МЧС Красноярского края.

По данным ведомства, около 200 литров дизтоплива разлилось на площади 30 кв. м. Оно вытекает из емкости, которая стоит на сваях. "В настоящее время установлен желоб для сбора топлива", - говорится в сообщении. Место утечки обработано сорбентом. Специалисты занимаются перекачкой топлива в резервуары. В работе задействованы 54 человека и 13 единиц техники, от МЧС России - трое сотрудников и одна единица техники.

В "Норникеле" сообщили, что объем протечки составил не 200 литров, а 20. Там добавили, что вылившееся топливо собрали в специально оборудованную емкость, воздействие на окружающую среду исключено. В Росприроднадзоре причиной протечки назвали коррозию резервуара.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", входящей в группу компаний "Норильский никель", произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела, был арестован начальник цеха ТЭЦ. В МЧС майский разлив дизельного топлива в Норильске назвали самым масштабным на планете.

5 февраля арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора и постановил взыскать 146,177 млрд рублей с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) в связи с аварией на норильской ТЭЦ, произошедшей в мае 2020 года. 145,492 млрд рублей пойдет в федеральный бюджет, остальное - в бюджет Норильска. Этот штраф стал самой крупной компенсацией за экологический ущерб в истории России.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ-3 в 148 млрд рублей (около $2,1 млрд на момент объявления претензий). Сам "Норникель" оценил ущерб в 21,4 млрд рублей, а привлеченная им экспертная организация АНО "Экотерра" - в 17,94 млрд рублей.

В компании обосновывают эту оценку неправильной методикой расчета со стороны государства и неверной оценкой масштабов случившегося. В частности, указывалось, что при ликвидации катастрофы удалось собрать больше половины разлившегося топлива. Комиссия Ростехнадзора в ходе расследования причин аварии выявила дефекты при строительстве и эксплуатации повреждённого объекта, а также некачественный контроль за состоянием сооружения и нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности. Впоследствии стало известно, что "Норникель" согласился выплатить сумму ущерба окружающей среде в размере 146,2 млрд рублей.