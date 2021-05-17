Доля москвичей, готовых проголосовать за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, составляет 15%, следует из социологического опроса "Левада-Центра"*, проведенного в апреле. Еще в феврале доля готовых проголосовать за партию власти в Москве составляла 27%

"Левада-Центр"*

Фотобанк Moscow-Live

Доля москвичей, готовых проголосовать за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, составляет 15%, следует из социологического опроса "Левада-Центра"*, проведенного в апреле. Еще в феврале доля готовых проголосовать за партию власти в Москве составляла 27%, пишет российское издание журнала Forbes.

Меньшая, чем по всей России в феврале, поддержка в Москве в апреле была также у ЛДПР, КПРФ и "Коммунистов России". Больше голосов в столице, чем в целом по стране, собрали "Справедливая Россия - За правду" и "Яблоко".

В Москве существенно больше людей, которые в апреле не знали, за какую партию проголосовали бы (17% против 10% по России в феврале) и которые не стали бы голосовать (25% против 21%).

Таким образом, рейтинг "Единой России" в Москве снизился относительно 2019-2020 годов, отметил "Левада-центр"*. Тогда за партию были готовы голосовать около четверти жителей города (25% в апреле 2019 и 24% в июле 2020), а сегодня - 15%. Меньше было в декабре 2020 года - только 14%.

Поддержка КПРФ сократилась в два раза: с 12% в апреле 2019 года до 6% москвичей сейчас. Рейтинги ЛДПР и "Справедливой России - За правду" сильно не изменились, заметили исследователи.

Респонденты также рассказали о своем отношении к московским политикам и тем, кто говорил о намерении участвовать в выборах по одномандатным округам. Наибольшую поддержку участники опроса выразили Петру Толстому, Алексею Навальному, Любови Соболь и Илье Яшину. Однако у Навального оказался наиболее высокий "антирейтинг".

Кроме того, опрос показал, что больше половины москвичей (56%) не знают, когда выборы в Госдуму, а еще 3% дали неправильный ответ. Только пятая часть горожан уверена, что пойдет голосовать осенью (21%). 17% скорее намерены пойти на выборы, столько же - скорее не планируют. И 20% заявили, что голосовать не пойдут.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября этого года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.