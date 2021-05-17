Правительство РФ утвердило антитеррористические требования для детских лагерей

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин По новым требованиям, все лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе

Фотобанк Moscow-Live / Николай Будишевский

Правительство РФ утвердило антитеррористические требования для детских лагерей. Как сообщается на сайте правительства, во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и территорий будет проходить не реже четырех раз в день.

По новым требованиям, все лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой из этих категорий разработан свой комплекс мер, в каждом детском лагере также введен паспорт безопасности.

Так, организациям четвертой категории будет достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. К этому списку добавляются системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели, если лагерь относится к третьей категории, и контрольно-пропускные пункты, если он относится ко второй категории.

Для организаций из первой категории предусмотрены самые строгие требования. Помимо всех вышеназванных мер, они должны иметь особую систему охраны. За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны.

К первой категории относятся объекты, расположенные в регионах РФ, где за последний год совершено или предпринято попыток к совершению пяти и более терактов. Далее по убыванию: вторая категория - от 3 до 4 терактов или попыток за год; третья - 1 или 2 теракта или попыток, четвертая - нет зафиксированных терактов и попыток их совершения.

Согласно антитеррористическим требованиям, ответственные за мероприятия по антитеррористической защищенности детских лагерей обязаны обучить работников лагеря и детей способам защиты и действиям в случае угрозы теракта.

Распределением лагерей по категориям займутся специальные комиссии. В их состав войдут представители региональной власти, местных органов безопасности, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии и МЧС, эксперты в области безопасности. Такие комиссии подробно изучат территорию каждого лагеря и определят степень угрозы.

Новые требования не распространяются на лагеря, которые охраняются войсками национальной гвардии (например, "Артек"), а также на лагеря, организованные школами во время каникул. Кроме того, под эти требования не попадают турслеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. Безопасность детей в таких случаях будет регулироваться другими нормативными актами.