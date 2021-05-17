Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9328, до 4 949 573

Стопкоронавирус.рф В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9328, до 4 949 573. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7181. Всего уже выздоровели 4 563 254 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 340 против 391 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 116 211 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,35%.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 3573 (57)

Санкт-Петербург - 764 (39)

Московская область - 701 (10)

Ростовская область - 202 (11)

Нижегородская область - 136 (15)

Воронежская область - 134

Иркутская область - 118 (7)

Самарская область - 117 (15)

Саратовская область - 113 (4)

Республика Саха (Якутия) - 105 (2)

Красноярский край - 99 (4)

Республика Крым - 99 (3)

Свердловская область - 97 (8)

Пермский край - 94 (9)

Волгоградская область - 94 (7)

Челябинская область - 92 (7)

Краснодарский край - 91 (10)

Республика Башкортостан - 90 (2)

Ленинградская область - 85 (7)

Ульяновская область - 77 (6)

Ярославская область - 76 (4)

Пензенская область - 75 (6)

Тверская область - 73 (2)

Ставропольский край - 72 (5)

Калининградская область - 68 (6)

Псковская область - 67 (5)

Брянская область - 67

Новосибирская область - 65 (4)

Алтайский край - 63 (6)

Курская область - 61 (3)

Кемеровская область - 61 (3)

Белгородская область - 60 (2)

Оренбургская область - 59 (3)

Ивановская область - 59 (2)

Кировская область - 58

Архангельская область - 58

Липецкая область - 57 (6)

Омская область - 57 (2)

Смоленская область - 56 (4)

Тульская область - 54 (5)

Калужская область - 53 (2)

Республика Карелия - 53 (2)

Тюменская область - 52 (5)

Чувашская Республика - 52 (2)

Владимирская область - 50

Орловская область - 49 (1)

Удмуртская Республика - 46 (5)

Рязанская область - 46

Астраханская область - 45 (2)

Ханты-Мансийский АО - 43

Вологодская область - 41 (2)

Республика Бурятия - 40 (1)

Республика Дагестан - 39 (1)

Тамбовская область - 35 (2)

Мурманская область - 35 (2)

Республика Татарстан - 33 (3)

Курганская область - 33

Новгородская область - 33

Костромская область - 30

Забайкальский край - 30

Республика Мордовия - 29 (1)

Республика Хакасия - 29

Хабаровский край - 27

Республика Коми - 26 (4)

Севастополь - 25 (1)

Томская область - 24 (5)

Приморский край - 23 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 18

Ямало-Ненецкий АО - 17

Амурская область - 17

Республика Калмыкия - 15 (2)

Республика Марий Эл - 15

Карачаево-Черкесская Республика - 14 (3)

Республика Ингушетия - 12

Чеченская Республика - 9

Республика Северная Осетия - 8

Республика Алтай - 8

Республика Адыгея - 7 (1)

Сахалинская область - 7

Камчатский край - 6

Магаданская область - 4 (1)

Республика Тыва - 3

Еврейская АО - 1

