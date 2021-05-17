Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9328, до 4 949 573. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7181. Всего уже выздоровели 4 563 254 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 340 против 391 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 116 211 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,35%.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 3573 (57)
Санкт-Петербург - 764 (39)
Московская область - 701 (10)
Ростовская область - 202 (11)
Нижегородская область - 136 (15)
Воронежская область - 134
Иркутская область - 118 (7)
Самарская область - 117 (15)
Саратовская область - 113 (4)
Республика Саха (Якутия) - 105 (2)
Красноярский край - 99 (4)
Республика Крым - 99 (3)
Свердловская область - 97 (8)
Пермский край - 94 (9)
Волгоградская область - 94 (7)
Челябинская область - 92 (7)
Краснодарский край - 91 (10)
Республика Башкортостан - 90 (2)
Ленинградская область - 85 (7)
Ульяновская область - 77 (6)
Ярославская область - 76 (4)
Пензенская область - 75 (6)
Тверская область - 73 (2)
Ставропольский край - 72 (5)
Калининградская область - 68 (6)
Псковская область - 67 (5)
Брянская область - 67
Новосибирская область - 65 (4)
Алтайский край - 63 (6)
Курская область - 61 (3)
Кемеровская область - 61 (3)
Белгородская область - 60 (2)
Оренбургская область - 59 (3)
Ивановская область - 59 (2)
Кировская область - 58
Архангельская область - 58
Липецкая область - 57 (6)
Омская область - 57 (2)
Смоленская область - 56 (4)
Тульская область - 54 (5)
Калужская область - 53 (2)
Республика Карелия - 53 (2)
Тюменская область - 52 (5)
Чувашская Республика - 52 (2)
Владимирская область - 50
Орловская область - 49 (1)
Удмуртская Республика - 46 (5)
Рязанская область - 46
Астраханская область - 45 (2)
Ханты-Мансийский АО - 43
Вологодская область - 41 (2)
Республика Бурятия - 40 (1)
Республика Дагестан - 39 (1)
Тамбовская область - 35 (2)
Мурманская область - 35 (2)
Республика Татарстан - 33 (3)
Курганская область - 33
Новгородская область - 33
Костромская область - 30
Забайкальский край - 30
Республика Мордовия - 29 (1)
Республика Хакасия - 29
Хабаровский край - 27
Республика Коми - 26 (4)
Севастополь - 25 (1)
Томская область - 24 (5)
Приморский край - 23 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 18
Ямало-Ненецкий АО - 17
Амурская область - 17
Республика Калмыкия - 15 (2)
Республика Марий Эл - 15
Карачаево-Черкесская Республика - 14 (3)
Республика Ингушетия - 12
Чеченская Республика - 9
Республика Северная Осетия - 8
Республика Алтай - 8
Республика Адыгея - 7 (1)
Сахалинская область - 7
Камчатский край - 6
Магаданская область - 4 (1)
Республика Тыва - 3
Еврейская АО - 1