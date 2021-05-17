В Екатеринбурге мужчина с ножом зарезал трех человек в сквере возле вокзала

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга У железнодорожного вокзала Екатеринбурга ранен и задержан мужчина, напавший на прохожих с ножом, сообщает портал E1.Ru со ссылкой на очевидцев

Стоп-кадр видео E1.RU / Youtube.com

У железнодорожного вокзала Екатеринбурга ранен и задержан мужчина, напавший на прохожих с ножом, сообщает портал E1.Ru со ссылкой на очевидцев.

"Кто-то с ножом начал прямо на улице резать людей, приехали полицейские и застрелили его", - рассказала местная жительница. Инцидент произошел в сквере имени Джавахарлала Неру, по данным очевидцев, от рук мужчины могли пострадать три человека.

Позднее начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил "Урал. МБХ медиа", что нападавшего увезли в больницу с огнестрельным ранением,.

"Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев", - сказал Горелых.

Предупредительный выстрел в воздух не повлиял на нападавшего, он был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. "Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трёх военнослужащих Центрального военного округа из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию", - отметил Валерий Горелых в разговоре с E1.Ru.

ТАСС сообщает, что три человека, подвергшихся нападению, погибли. По данным РИА "Новости", конфликт произошел на почве распития спиртных напитков. Жильцы соседних домов говорят, что в сквере у железнодорожного вокзала нередко бывают бездомные. Более подробная информация о случившемся, в том числе о возбуждении уголовного дела, будет представлена в ближайшее время.