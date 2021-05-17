Телефонные мошенники в апреле 2021 года резко увеличили число звонков банковским клиентам под видом представителей правоохранительных органов, государственных структур, а также финансовых регуляторов. Об этом РБК рассказали в "Лаборатории Касперского" и компании BI.ZONE, которая является дочерней фирмой Сбербанка.

Согласно данным приложения Kaspersky Who Calls, определяющего неизвестные номера, число таких звонков в апреле 2021 года увеличилось в четыре раза по сравнению с декабрем 2020-го - февралем 2021 года. В 2020 году, в том числе в апреле, такая тенденция не прослеживалась. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками МВД и полиции, следователями, а также работниками Центрального банка.

В разговоре с клиентами мошенники могут использовать специальные термины и предупреждать об ответственности, например, в случае отказа сотрудничать. Они также стараются придерживаться официального тона и бывают напористы, чтобы заставить человека принять решение быстро и на эмоциях. Компания BI.ZONE начала фиксировать рост количества жалоб на такие звонки с июля прошлого года.

По словам экспертов, мошенники стали замечать, что звонки от лица службы безопасности банков уже не вызывают доверия, тогда как со звонками от правоохранительных органов люди сталкивается нечасто и начинают волноваться. Cам факт звонков от лица госорганов "влияет на сознание некоторых категорий граждан" и побуждает их к опрометчивым действиям.

В феврале прошлого года Генпрокуратура подготовила концепцию спецресурса для сбора от граждан информации о кибермошенничествах в финансовой среде. Авторы концепции ссылаются на данные ВЦИОМа, согласно которым каждый третий человек в России сталкивался с кибермошенничеством, а 9% граждан понесли реальный ущерб. Несмотря на это, в России до сих пор нет механизма подачи гражданами сообщений о правонарушениях в киберпространстве. Также в стране нет единой структуры, которая занималась бы оперативной работой с гражданами по поводу киберинцидентов.

По замыслу авторов, спецресурс для сбора обращений должен быть разработан в рамках Единого портала госуслуг силами созданной при Генпрокуратуре автономной некоммерческой организации (АНО). Эта организация также должна обеспечить сбор, хранение и систематизацию информации, полученной от граждан. Предполагается, что эта структура будет взаимодействовать с другими структурами в сфере кибербезопасности, создаст общедоступный черный список фишинговых и мошеннических ресурсов.

По мнению эксперта по информационной безопасности Cisco Алексея Лукацкого, для того, чтобы будущий сайт стал действительно полезен, потребуется изменить законодательство по работе с гражданами, уточнить составы преступлений и правонарушений, а также назначить орган, который бы не только распределял жалобы по другим структурам, но и проводил разъяснительную работу среди населения. Он уточнил, что многие правонарушения в интернете не образуют признаков преступления, которые позволяют отнести их к компетенции какого-либо из правоохранительных органов или ЦБ. А невысокая юридическая и техническая грамотность граждан ведет к тому, что сведения, представляемые об интернет-правонарушениях, неполны, неточны и недостаточны для расследования: сейчас до суда доходит не более 7% дел о киберпреступлениях.