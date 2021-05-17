Власти Москвы сорвали проведение уличной фотовыставки к столетию Андрея Сахарова, согласованной год назад

Фотобанк Moscow-Live / Анастасия Зотова

Столичные власти отказали Сахаровскому центру* в проведении на Чистопрудном бульваре юбилейной фотовыставки к 100-летию Андрея Сахарова, которое отмечается 21 мая. Выставка "Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда" должна была включать в себя фотографии Сахарова, сделанные выдающимися советскими и российскими фотографами, а также цитаты из воспоминаний, статей и выступлений академика.

Выставка должна была открыться 17 мая. По словам организаторов, даты проведения выставки были закреплены за Сахаровским центром* еще год назад, сообщает "Новая газета".

"23 марта 2020 года мы получили письмо городского Департамента культуры о готовности предоставить фотоконструктивы на Чистопрудном бульваре для проведения выставки. <...> 30 апреля 2021 года за несколько часов до конца рабочего дня и начала майских выходных нами был получен устный ответ: "контент не согласован", - говорится в заявлении правления центра, опубликованном на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Организаторы не получали официального письма с мотивировкой отказа и не знают, кто принимал решение. 11 мая Сахаровский центр* направил в департамент культуры Москвы письмо с просьбой официально объяснить причины отказа. 14 мая было получено еще одно устное объяснение - якобы "фотоконструктивы срочно понадобились для другой выставки в связи с Днем Победы и годовщиной битвы под Москвой".

Организаторы выставки назвали решение об отказе и его формулировки "неубедительными и постыдными". Директор Сахаровского центра* Кирилл Каширский сообщил "МБХ медиа", что материалы, которые планировалось показать на уличных стендах, будут доступны в интернете. В самом центре пройдет выставка, рассказывающая о жизни Андрея Сахарова, а 21 мая в галерее "ГРАУНД Солянка" откроется выставка "Сахаров. Новый век".

Кроме того, на 21 мая запланировано проведение традиционного "Фестиваля свободы". Организаторы посвящают его всем политзаключенным, "как наверняка сделал бы сам Андрей Дмитриевич". На сайте центра сообщается, что в выставочном зале в этот день соберутся актеры, литераторы и музыканты, "которым небезразлично имя Сахарова". В их числе Алексей Кортнев, Лев Рубинштейн, Анатолий Белый, Юрий Шевчук (по видеосвязи), Александр Филиппенко, Вероника Долина и Андрей Макаревич.