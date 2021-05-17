В Мосгорсуде 17 мая началось первое заседание суда по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), Фонда защиты прав граждан* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями

Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил Процесс закрыт от журналистов из-за наличия в деле засекреченных материалов. По данным источника "Коммерсанта" в правоохранительных органах, в деле содержатся личные данные силовиков, обратившихся с исками об ущербе, причиненном участниками акций протеста

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга

В Мосгорсуде 17 мая началось первое заседание суда по делу о признании Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), Фонда защиты прав граждан* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. Процесс закрыт от журналистов из-за наличия в деле засекреченных материалов. По данным источника "Коммерсанта" в правоохранительных органах, в деле содержатся личные данные силовиков, обратившихся с исками об ущербе, причиненном участниками акций протеста.

Журналисты изучили более 2 тысяч страниц незасекреченных документов. В них есть списки людей, ранее привлекавшихся к суду за экстремизм, нарушение закона о митингах и участие в деятельности нежелательной организации. Кроме соратников Навального там фигурируют активисты, независимые политики и обычные граждане, чья связь с оппозиционерами порой не указана даже косвенно, пишет газета.

Среди этих людей - погибшая главред нижегородского издания Koza Press Ирина Славина, которую обвиняли в оправдании терроризма, и житель Татарстана Мухаммед Эль-Айюби, вывесивший на сайте "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера. Почти все обвинения в экстремизме основаны на комментариях или постах "опасного содержания" с "призывами к массовым беспорядкам" или "демонстрированием свастики".

В ответах некоторых областных прокуратур на запросы Генпрокуратуры, отправленные в феврале после акций в поддержку Навального, дается понять, что штабы оппозиционера влияли на экстремистские действия подписчиков. Самарская прокуратура, например, заявила, что оперативное неудаление "экстремистских" комментариев само по себе говорит о наличии в деятельности штаба Навального "признаков экстремизма".

Из материалов также следует, что после признания ФБК* иноагентом директор фонда Иван Жданов трижды просил Минюст исключить организацию из этого списка, в связи с чем проводились проверки. Ведомство отказало, но после всех проверок констатировало, что в работе ФБК* "проявления экстремистской деятельности не выявлены".

Адвокат ФБК* Владимир Воронин заявил, что несекретная часть дела "представляет собой винегрет из событий, зачастую не имеющих к ФБК* отношения. Общая же позиция прокуратуры не выдерживает критики - она пытается интерпретировать в выгодном свете некие события, абсолютно разные факты".