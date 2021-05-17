Мосгорсуд отложил на 9 июня заседание по делу о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями

Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил Мосгорсуд отложил на 9 июня заседание по делу о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями, сообщается на сайте юристов "Команды 29", задействованных в этом деле

Команда 29 / Елизавета Александрова-Зорина

Мосгорсуд отложил на 9 июня заседание по делу о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями, сообщается на сайте юристов "Команды 29", задействованных в этом деле. По словам адвоката Ивана Павлова, заседание перенесено из-за шести томов новых материалов, предоставленных суду прокуратурой. Сторона защиты подготовила к заседанию документы более чем на 400 листах.

К первому слушанию в список защитников ФБК* вошли Иван Павлов, Евгений Смирнов, Валерия Ветошкина и Максим Оленичев из "Команды 29", а также адвокаты Владимир Воронин и Илья Новиков. Последний присоединился к защите по делу ФБК* в знак солидарности с "Командой 29" и лично Иваном Павловым, которому в конце апреля предъявили обвинение в разглашении данных следствия и назначили запрет определенных действий.

Старшего юриста "Команды 29" Максима Оленичева не пустили в зал заседания из-за отсутствия допуска к секретным материалам, при этом в понедельник такие материалы не должны были рассматриваться в суде. По словам пресс-секретаря "Команды 29" Елизаветы Александровой-Зориной, судья решил объединить "секретное" и "несекретное" заседания.

"Я просил меня допустить в части исследования несекретных материалов, поскольку они есть в открытом доступе. Я читал все эти 12 томов, готовил правовую позицию по этому делу. Но судья решил, что если в деле есть хотя бы часть материалов, которые являются секретными, то без моего заявления о том, что я принимаю на себя обязанности по сохранению сведений, составляющих гостайну, и оформления этого допуска до заседания он меня допускать не может", - пояснил Оленичев "Открытым медиа".

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией*, штабов Навального, а также Фонда защиты прав граждан*. Прокуратура заявила, что под видом этих структур работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд засекретил все материалы этого дела.

26 апреля прокуратура РФ приостановила деятельность штабов Навального до решения по иску об экстремизме. До окончания рассмотрения дела организациям запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. 29 апреля Леонид Волков заявил об официальном закрытии сети региональных штабов Навального.

Если суд признает ФБК*, штабы Навального и Фонд защиты прав граждан* экстремистскими организациями, то этот статус сделает невозможной их дальнейшую работу в России. Будет запрещена вся их символика, СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены, уголовная ответственность будет грозить не только руководству этих организаций, но и их рядовым участникам, жертвователям и волонтерам.

Организациям-"экстремистам" по закону "О противодействии экстремистской деятельности" запрещено проводить собрания, митинги и участвовать в выборах. Попадание в список Минюста фактически останавливает любые банковские операции. То есть любая активность, связанная с Навальным, будет исключена из легального политического поля.

Организаторам работы "экстремистского объединения" может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК. Тем, кто участвует в работе таких организаций, - от двух до шести лет лишения свободы. Уголовная ответственность грозит рядовым сотрудников ФБК*, волонтерам и сочувствующим.