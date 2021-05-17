ВСЕ ФОТО Российский еврейский конгресс провел в Москве в воскресенье, 16 мая, акцию солидарности "С Израилем против террора!" в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Пресс-служба РЕК На благотворительном мероприятии был проведен сбор средств для строительства четырех бомбоубежищ в школе-интернате Кфар-Сильвер, расположенном в Израиле в 15 километрах от границы с Сектором Газа

Пресс-служба РЕК В память об израильтянах, погибших за последнюю неделю от ракетных обстрелов ХАМАС, были возложены камни к мемориальной меноре у здания синагоги, а на самом мероприятии зажигали свечи

Пресс-служба РЕК

Российский еврейский конгресс провел в Москве в воскресенье, 16 мая, акцию солидарности "С Израилем против террора!" в Мемориальной синагоге на Поклонной горе. На благотворительном мероприятии был проведен сбор средств для строительства четырех бомбоубежищ в школе-интернате Кфар-Сильвер, расположенном в Израиле в 15 километрах от границы с Сектором Газа.

Как сообщила пресс-служба РЕК, в акции приняли участие более сотни человек, среди которых президент Конгресса Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви, раввины, дипломаты, руководители еврейских организаций, деятели культуры, меценаты и общественные деятели.

В память об израильтянах, погибших за последнюю неделю от ракетных обстрелов ХАМАС, были возложены камни к мемориальной меноре у здания синагоги, а на самом мероприятии зажигали свечи. На гостях были футболки с символикой акции в поддержку Израиля и мира на Ближнем Востоке. Церемония началась с минуты молчания. Прозвучала молитва за еврейское государство и кадиш по невинным жертвам террора, на экранах высвечивались имена погибших, фотографии и факты биографии - история их прерванной жизни.

О сборе пожертвований для школы-интерната Кфар-Сильвер РЕК объявил еще несколько дней назад. Сбор средств продолжается и сейчас: внести пожертвование можно онлайн.

Как подчеркнули в РЕК, "Российский еврейский конгресс скорбит вместе с семьями погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим от новой волны террора - самой интенсивной за последние годы". В Конгрессе выразили солидарность с Израилем и его жителями: "Желаем еврейскому государству и всем его гражданам мужества и стойкости, которые позволят как можно быстрее преодолеть это тяжелое испытание".

Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с понедельника, 10 мая. По Израилю было выпущено более 2 тысяч ракет, из которых 1 150 было перехвачено, израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов по сектору Газа. По последним данным, погибли более 150 палестинцев и 10 израильтян. Группировка ХАМАС, управляющая Газой, не подчиняется власти Махмуда Аббаса. Она признана террористической в США и многих других странах Запада.