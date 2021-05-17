В Екатеринбурге закрылось генеральное консульство США, сотрудники покинут Россию до 19 мая

Владислав Фальшивомонетчик / Wikimedia Commons Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановило работу на неопределенный срок и опубликовало в Facebook прощальное письмо генконсула Эми Сторроу, которая уведомила о возвращении на родину

Генеральное консульство США в Екатеринбурге / ВКонтакте

Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановило работу на неопределенный срок и опубликовало в Facebook прощальное письмо генконсула Эми Сторроу, которая уведомила о возвращении на родину.

"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!" - написала дипломат. Она выразила надежду на то, что генконсульство США в Екатеринбурге в скором времени возобновит работу в полном объеме и вновь будет трудиться "над укреплением связей между нашими великими странами".

"Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей", - добавила Сторроу. Она отметила красоту Урала и поблагодарила за то, что "была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень".

В офисе консульства "Интерфаксу" сообщили, что оно закрылось. По данным информированного источника агентства, сотрудники дипмиссии покинут Россию к 19 мая.

В конце декабря 2020 года Госдепартамент США, который на тот момент возглавлял Майк Помпео, принял решение навсегда закрыть генконсульство страны во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге. В дальневосточном и уральском диппредставительствах работали 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто еще в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, при этом в Госдепе выражали надежду, что оно возобновит работу "как только позволит ситуация". Консульство в Екатеринбурге с того же периода оказывало только услуги, связанные с экстренными ситуациями.

1 апреля стало известно, что дипмиссия в столице Урала больше не выдает визы россиянам и не оказывает услуги американским гражданам. Единственным дипломатическим центром США на всю Россию осталось посольство в Москве. В конце апреля правительство РФ уведомило, что намерено запретить посольству нанимать иностранных граждан в любом качестве. В связи с этим предполагалось, что штат консульских работников будет сокращен на 75%.

На прошлой неделе дипмиссия США проинформировала, что с 12 мая перестанет выдавать россиянам недипломатические неиммиграционные визы. В тот же день стало известно, что пресс-секретарь посольства Ребекка Росс оказалась в числе 10 американских дипломатов, объявленных персонами нон грата в России в середине апреля.

Позже посольство сообщило, что российское правительство решило отложить запрет на прием на работу в дипмиссию иностранцев, поэтому предоставление консульских услуг для американских граждан временно возобновляется до 16 июля, также будут оформляться иммиграционные визы в приоритетных и неотложных случаях.

Вместе с тем посольство настоятельно рекомендовало находящимся в России американцам, у которых истек срок действия визы, покинуть страну до 15 июня. Тем, кто намерен остаться в России по истечении этого срока, дипломаты посоветовали оформить необходимые документы в местном отделении МВД. 14 мая правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, включив в него США и Чехию.