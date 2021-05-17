Юрий Чайка

Сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

Владимир Путин продлил срок службы своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Он будет находиться на должности минимум до 21 мая 2022 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Новоая газета".

Ранее Путин утвердил поправки в законодательство, согласно которым в исключительных случаях можно продлевать предельный возраст нахождения на должности чиновников после достижения ими семидесяти лет.

21 мая этого года Юрий Чайка как раз отпразднует свое семидесятилетие.

Юрий Чайка вступил в должность представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе в январе 2020 года. До этого он долгое время был генеральным прокурором России.

На его место был назначен бывший замглавы Следственного комитета Игорь Краснов.