79-летний житель Калининградской области на своем Kia врезался в участников публичных слушаний о внесении изменений в генплан Зеленоградского округа

ГУ МЧС России по Калининградской области Восемь человек пострадали, одной женщине стало плохо с сердцем

УМВД России по Калининградской области / YouTube

79-летний житель Калининградской области на своем Kia врезался в участников публичных слушаний о внесении изменений в генплан Зеленоградского округа. Восемь человек пострадали, одной женщине стало плохо с сердцем сообщают сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по региону. По данным регионального Минздрава, двое мужчин получили переломы ног, их жизни ничего не угрожает.

Как сказано в сообщении, местный житель, при начале движения с места перепутал педали и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, у пенсионера не было злого умысла.

"На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка", - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

В поселке Холмогоровка сейчас проходят публичные слушания по вопросу внесения изменений в генеральный план Зеленоградского округа. На мероприятии собралось много местных жителей из-за резонансного вопроса о размещении железной дороги посреди посёлка.