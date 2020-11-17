Верховный суд ликвидировал партию "Народ против коррупции" двоюродного племянника Путина

Движение «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» Однако Роман Путин заявляет, что все же примет участие в выборах в Госдуму. Весной он учредил движение "Люди дела" и даже намеревался преобразовать его в партию, но пока этого не произошло

Яна Задорожная / wikimedia.org

Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал партию "Народ против коррупции" (НПК), которую летом с намерением принять участие в региональных и думских выборах возглавил двоюродный племянник президента Роман Путин.

Основанием ликвидации партии стало неучастие в выборах на протяжении семи лет. Однако Роман Путин заявляет, что все же примет участие в выборах в Госдуму. Весной он учредил движение "Люди дела" и даже намеревался преобразовать его в партию, но пока этого не произошло.

Как заявил "Интерфаксу" член ЦИК России Евгений Шевченко, партия "Народ против коррупции" была ликвидирована, поскольку не принимала участия в выборах в течение семи лет подряд. "ЦИК РФ всегда призывает партии активно участвовать в выборах всех уровней, но некоторые партии этого не слышат, поэтому так все и заканчивается", - сказал он.

Как пишет "Коммерсант", 10 сентября Шевченко предупреждал, что НПК может быть ликвидирована вместе с рядом других партий, которые также не участвовали в выборах в течение семи лет после регистрации. 22 сентября Минюст обратился в ВС с иском о ликвидации НПК, и в понедельник иск был удовлетворен.

Роман Путин - бывший оперативник ФСБ, сын двоюродного брата президента Игоря Путина. В 2012 году губернатор Новосибирской области Василий Юрченко назначил его своим советником на общественных началах, но уже в 2013 году уволил. Сам Путин заявил тогда, что его увольнение - месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом на предшествовавшем заседании Госсовета.

Партия "Народ против коррупции" была создана и зарегистрирована в 2013 году, но о ее деятельности не было практически ничего известно до тех пор, пока в июне этого года ее не возглавил двоюродный племянник президента России Роман Путин. В партии заявили, что с приходом Путина она "получит новый импульс в развитии".

При этом в июле журналисты обнаружили, что в качестве юридического и почтового адреса регионального отделения указан адрес: Москва, Ленинградское шоссе, д. 8 стр. 3, где вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. "Яндекс.Карты" показывают, что в здании по этому адресу расположен ломбард и компания, которая тиражирует CD. В самой партии заявили, что на сайте при указании адреса была допущена ошибка, и пообещали ее исправить.

По сообщениям СМИ, на региональных выборах в сентябре партия пыталась зарегистрировать список в Костромской области, но избирком отказал ей "в связи с непредставлением документов для регистрации". Впрочем, даже если бы список был зарегистрирован, партии все равно не удалось бы избежать ликвидации. По закону ее кандидаты должны были быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на выборах губернаторов как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в половине российских регионов.

Роман Путин заявил, что был готов к любому решению Верховного суда и рассматривает ликвидацию партии как опыт партийного строительства, которое он собирается продолжить. По его словам, НПК в дальнейшем будет работать в статусе движения, тогда как сам он намерен возглавить новую парламентскую партию и принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу.

В феврале этого года Роман Путин зарегистрировал движение "Люди дела", а в марте заявлял, что намерен создать на его базе партию. По его словам, сразу после создания движение собрало 16 тыс. сторонников в 45 регионах. Учредительный съезд партии предполагалось провести до конца весны, чтобы выдвинуть кандидатов на региональных выборах в этом году и на выборах депутатов Госдумы - в следующем. Впрочем, пока никакой информации о проведении съезда новой партии не публиковалось.