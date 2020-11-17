В Дагестане часть южной крепостной стены Дербентской крепости разрушена в результате затяжных дождей

Администрация городского округа "город Дербент" Специалисты управления министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам посетят место обрушения стены крепости, входящей в список объектов наследия ЮНЕСКО, и выработают позицию по восстановлению памятника

Администрация городского округа "город Дербент"

В Дагестане часть южной крепостной стены Дербентской крепости разрушена в результате затяжных дождей, рассказал врио главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов. Специалисты управления министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам посетят место обрушения стены крепости, входящей в список объектов наследия ЮНЕСКО, и выработают позицию по восстановлению памятника, сообщил ТАСС руководитель управления Денис Проценко.

В репортаже ГТРК "Дагестан" говорится, что стена обрушилась "под натиском стихии". Однако даже местные власти признают, что историко-культурный объект мирового значения разрушается вследствие безразличия и халатности чиновников. По словам врио мэра Дербента, власти города на протяжении несколько лет "били тревогу" по поводу аварийного состояния стены.

Несколько месяцев назад тревогу забили и местные жители, наблюдавшие за тем, как трещины в кладке стены расширялись с каждым днем. "Специалистами были обследованы участки стены. Было сделано заключение о срочных ремонтно-восстановительных работах. Все документы были оформлены, направлены в федеральные органы надзора министерства культуры и до сих пор находятся там", - рассказал директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков.

В мэрии говорят, что не могли самостоятельно ремонтировать крепость, так как такое превышение полномочий грозило уголовной ответственностью. "Нам необходимо сейчас дождаться специалистов Минкульта", - сказал главный архитектор Дербента Иса Магомедов.

"Группа специалистов вечером выезжает в сторону города Дербент, чтобы завтра-послезавтра полностью отработать на месте, зафиксировать факт обрушения, составить соответствующие необходимые акты осмотров, фиксации, выработки в целом позиции по дальнейшему восстановлению объекта", - отметил Денис Проценко.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

Последний раз стена крепости в Дербенте ремонтировалась в 1877 году, в царствование императора Александра II, пишет "Дилетант".

В 2015 году Дербент отметил 2000-летие. Тогда федеральный центр выделил на празднование больше 1 млрд рублей (еще около 600 тыс. рублей выделил республиканский бюджет). Дагестанские блогеры впоследствии прозвали Дербент "пиленым городом", подразумевая, что не все средства, направленные на восстановление города к его 2000-летию, были использованы по назначению, писал "Коммерсант".

Указ о праздновании 2000-летия Дербента президент России подписал еще в 2012 году. Но авральные работы по благоустройству города начались только летом 2015-го. В рамках реставрации стены древней цитадели очистили от растений и грязи, щели между камнями залили специальным раствором, чтобы защитить от разрушения. Провалы в стенах заложили ракушечником, из которого выстроен весь старый Дербент, а бетонные заплатки, поставленные на стене в советское время, поменяли на камень.

Дербентскую крепостную стену возвели в VI веке нашей эры. Протяженность южной крепостной стены Дербента составляет около трех километров, в древности она выполняла функцию охранного ограждения таможенной зоны. Южная стена построена из крупных блоков, ее "тело" заполнено бутовым камнем, скрепленным известняковым раствором. В отличие от северной, южная часть не имеет фундамента, а основанием ей служит хорошо выровненная поверхность, передает РИА "Новости".