В Москве "дистанционку" для старшеклассников продлили еще на две недели

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Фото Е. Самарина Собянин сообщил, что за прошлую неделю была выявлена 41 тысяча москвичей с коронавирусом - в полтора раза больше, чем в начале октября

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом продлил дистанционное обучение для учеников 6-11 классов еще на две недели - до 6 декабря. Он отметил на своем сайте, что такая форма обучения является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Количество заболевших старшеклассников последний месяц находится примерно на одном уровне - 1,5 - 2,2 тысячи случаев в неделю.

Собянин также сообщил, что за прошлую неделю была выявлена 41 тысяча москвичей с коронавирусом - в полтора раза больше, чем в начале октября. При этом заболеваемость среди москвичей старше 65 лет, составляющих основную группу риска, стабилизировалась и составляет 5-6 тысяч случаев в неделю.

Московские старшеклассники вернулись к дистанционной форме обучения после октябрьских продленных каникул. Ожидалось, что в школы они вернутся в конце октября, но удаленный режим был продлен до 22 ноября.

На прошлой неделе мэр Москвы ввел дополнительные ограничения, которые будут действовать до 15 января. Студенты городских вузов и колледжи были переведены на дистанционное обучение с блокировкой транспортных карт и рекомендацией соблюдать домашний режим.

Заведениям общественного питания и развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах сокращено до 25% от общей вместимости зала. Культурные и развлекательные мероприятия временно прекращены. Традиционных новогодних ярмарок и гуляний в этом году не будет.