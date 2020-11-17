Рамзан Кадыров раскритиковал дизайн детского центра в городе Курчалой

Фото со страницы Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте" На стенах детского городка, который осматривал Кадыров, были нарисованы Тор, Капитан Америка и Человек-паук

Фото со страницы Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте"

Инвестор детского игрового центра в городе Курчалое в Чечне отказался заменить изображения супергероев киновселенной Marvel, в частности Человека-паука и Капитана Америки, историческими чеченскими героями по требованию главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает издание "Подъем" в своем телеграм-канале.

Бизнесмен, имя которого не раскрывается, сказал, что считает неуместным фото главы Чечни в развлекательном заведении. "Это детская зона, я думаю, это неуместно будет. Вместо героев Marvel у нас есть много персонажей из национальных сказок, легенд. (Их) я получил из министерства культуры. А фотографии нашего главы республики, наших героев - это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно. Это все-таки не офис и не госучреждение", - пояснил бизнесмен.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал дизайн детского центра в городе Курчалой. Видео со своей оценкой он опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте". Персонажей вселенной Marvel Рамзан Кадыров, которого в Чечне называют падишахом, велел заменить на героев Чечни.

В посте глава Чечни пишет, что площадки ему понравились, но нужно внести "небольшие коррективы в оформление". На стенах детского городка, который осматривал Кадыров, были нарисованы Тор, Капитан Америка и Человек-паук, отмечает Znak.com.

Детский игровой центр, который инспектировал Рамзан Кадыров, расположен в торговом центре, построенном в жилом комплексе. "Я уверен, что с каждым годом Курчалой будет преображаться в самую лучшую сторону. Мы и дальше будем работать над тем, чтобы он превратился в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только нашей республики, но и России", - подчеркнул Рамзан Кадыров. Его слова приводит ИА "Грозный-информ".