pressmaster / DepositPhotos К покупателю в очереди подходит человек и предлагает оплатить его покупки картой, а деньги просит вернуть наличными. Якобы не работает банкомат, а наличные нужны срочно. Карта, которой он пользуется - краденая

pressmaster / DepositPhotos

Московская полиция предупредила о новом виде мошенничества на кассах в супермаркетах: к покупателю в очереди подходит человек и предлагает оплатить его покупки картой, а деньги просит вернуть наличными. Мошенник объясняет это тем, что банкомат не работает, а ему срочно нужны деньги, рассказали ТАСС в пресс-службе столичной полиции.

Нередко просьба исходит от молодой обаятельной женщины. "Многие идут навстречу, так как большинство людей бывали в аналогичных ситуациях, когда банкомат не работает, а оплатить покупку необходимо", - отметили правоохранители. Однако карты, которыми пользуются аферисты, украденные. Они не знают пин-кода и расплачиваются чужими деньгами, еще и получая взамен чужие наличие. Полиция просит быть внимательнее и не способствовать мошенникам в обмане.

Ранее РИА "Новости" рассказало еще об одном способе мошенничества с помощью push-уведомлений от ресурса, реклама которого маскируется под бесплатную медицинскую программу. Ссылка из уведомления ведет на страницу несуществующей общественной организации "Ассоциация заслуженных врачей России".

После ответа на вопросы о здоровье, независимо от выбранных вариантов, пользователю сообщат, что якобы "запущена программа поддержки людей с таким же недугом". Ссылка на программу, в свою очередь, выведет на сайт, где продается конкретный препарат по "волшебной цене" или со скидкой до 100%. Однако купить надо сразу целый курс - несколько упаковок по довольно высокой цене.

Эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Бобкова объяснила, что на фейковом сайте обычно нет контактов и информации продавце: ИНН и номера лицензии. При этом в условиях пандемии и нехватки лекарств в регионах онлайн-продажа препаратов становится благодатной почвой для мошенников.