Правительство России предложило поправки к закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Поправки выведут из-под действия этого закона бизнес, единственными учредителями которого являются религиозные организации. Законопроект размещен в базе Госдумы во вторник. На него обратило внимание информагентство Znak.com.

В обосновании законопроекта правительство указывает, что считает риски отмывания доходов и финансирования терроризма через "дочек" религиозных организаций низкими. Поправки также освободят религиозные организации, а также юридические лица, единственными учредителями которых являются такие организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Текущая редакция антиотмывочного закона делает исключение только для самих религиозных организаций, причем в части купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий и лома. Теперь же правительство хочет освободить от требований закона о легализации преступных доходов и бизнес религиозных организацией, крупнейшей из которых в России является Русская православная церковь.

"Положения законопроекта не повлекут отрицательных социально-экономических и иных последствий", - уверены в кабмине.

Отметим, что у РПЦ появились обширные бизнес-интересы еще в 1990-х годах. В эпоху Бориса Ельцина церковь, установившая с государством взаимовыгодное сотрудничество и получившая освобождение от уплаты таможенных пошлин, активно занималась продажей табачного зелья, а также реализацией алкоголя, наряду с Фондом ветеранов Афганистана и Фондом спорта.

Как писала в феврале 2012 года "Новая газета", ссылаясь на "обширное досье" доктора исторических наук Сергея Бычкова, опубликовавшего не один десяток статей о табачном бизнесе бывшего председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП) митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, а ныне патриарха, именно в 1990-е годы нынешний предстоятель РПЦ "сколотил состояние", в том числе на торговле сигаретами.

В 1993 году при участии Московской патриархии была создана финансово-торговая группа "Ника", вице-президентом которой стал протоиерей Владимир Верига - коммерческий директор ОВЦС МП, которым руководил митрополит Кирилл.

Через год при Правительстве РФ и при ОВЦС МП появились две "параллельные" комиссии по гуманитарной помощи: первая решала, какую помощь можно освободить от налогов и акцизов, а вторая - ввозила эту помощь по церковной линии и продавала коммерческим структурам. Таким образом, большая часть помощи, освобожденной от налогов, распространялась через обычную торговую сеть, по обычным рыночным ценам.

По данным правительственной комиссии по гуманитарной помощи, только в 1996 году ОВЦС МП ввез в страну около 8 миллиардов сигарет. Пикантность табачному бизнесу Кирилла придает тот факт, что в православии курение считается грехом, губительным для здоровья и жизни человека. Сам Кирилл как-то попытался оправдать свое участие в этом бизнесе: "Люди, которые этим занимались, не знали, что же делать: сжечь эти сигареты или отправить их обратно? Мы обратились к правительству, и оно вынесло решение: признать это гуманитарным грузом и предоставить возможность его реализовать".