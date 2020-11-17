Мособлсуд приговорил убийцу подмосковного следователя Евгении Шишкиной Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам заключения, признав его виновным

Следственный комитет / Twitter Евгения Шишкина была убита возле своего дома в поселке Архангельское Московской области рано утром 10 октября 2018 года

Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

Мособлсуд приговорил убийцу подмосковного следователя Евгении Шишкиной Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам заключения, признав его виновным, передает "Интерфакс". Об этом сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. Шишкина была убита в октябре 2018 года в Подмосковье.

Напомним, подполковник полиции Шишкина работала следователем по особо важным делам в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Она расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы. Ее убийство вызвало широкий общественный резонанс.

Абдулазизов признан виновным в убийстве организованной группой по найму и незаконном обороте оружия (часть 2 статьи 105, часть 3 статьи 222 УК РФ).

По словам Петренко, следствие установило, что заказчиком убийства следователя полиции Шишкиной является Ярослав Сумбаев. Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий. В отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Для сбора информации о Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который также разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка.

"В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого - Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась", - сказала представитель СК.

Абдулазизов и его соучастник были задержаны полицейскими в Петербурге. Он полностью признал вину в преступлении. В результате проверок показаний в Москве-реке нашли выброшенные пистолет и патроны. В ходе проведения генетических экспертиз на них обнаружены следы исполнителя убийства.

Петренко также сообщила, что Сумбаев был задержан на территории Грузии по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного подразделения органов внутренних дел. СК направил в Генпрокуратуру необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности.

Иван Кочетков задержан в Грузии. В настоящее время идет процедура его экстрадиции.