Депутаты Государственной думы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект во исполнение поправки к Конституции, дающей право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Владимир Путин на выборах президента РФ, март 2018 года

Пресс-служба Президента России

Депутаты Государственной думы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект во исполнение поправки к Конституции, дающей право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Текст соответствующего документа размещен в электронный базе данных нижней палаты, сообщает ТАСС.

"Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", - говорится в тексте.

В развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост.

"Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство", - указывается в документе. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, за поправки к российской Конституции проголосовали 57,7 млн человек. Это 52,95% от всех имеющих право голоса россиян. В основной закон страны было предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых - "обнуление" президентских сроков Путина. При этом в бюллетене не было отдельных пунктов для каждой поправки, проголосовать можно было только за весь пакет изменений.

При рассмотрении 10 марта законопроекта о поправках в Конституцию во втором чтении Госдума приняла поправку первой женщины-космонавта и депутата от "Единой России" Валентины Терешковой о праве действующего президента переизбираться на новый срок. Глава государства в ходе выступления в нижней палате поддержал инициативу при условии ее рассмотрения Конституционным судом РФ.

Между тем многие политики, политологи, юристы, общественные деятели говорили, что принятие поправок с обнулением президентских сроков Путина похоже на государственный переворот. Политолог Наталья Шавшукова заявила в эфире федерального телеканала НТВ: "Государственный переворот - это то, что сделал Путин. А то, что голосование нелегитимное, я думаю, все это понимают. Голосование "нет" становится долгом каждого гражданина Российской Федерации". После этого политолога Шавшукову больше не пустили на НТВ.

"Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенного Конституцией порядка, мы вынуждены квалифицировать как антиконституционный переворот" - обращение против поправок в середине марта подписали более 350 ученых, юристов, журналистов и писателей. Соавторы предыдущей редакции Конституции гадали, как поступит Конституционный суд, которому предстоит одобрить сомнительный с юридической точки зрения документ. Но суд во главе с председателем Валерием Зорькиным уже 16 марта справился с этой задачей - суд пояснил, что предложенная Терешковой норма соответствует Основному закону и не противоречит постановлению КС от 1998 года.

"Путину не хотелось провозглашать себя просто узурпатором, захватчиком власти. Он хочет иметь подпорку в виде так называемого всенародного голосования. Как Лукашенко, который изменил Конституцию в 1996 году. Как Сталин, который говорил: "Если бы мы проводили неправильную политику, то народ бы нас прогнал". То же самое с Владимиром Путиным, - говорил политолог Дмитрий Орешкин. - Технологическая главная задача - сохранить власть. Конкретно в его руках или в общем смысле в руках чекистской вертикали, корпорации. Но при этом не тривиально, по-африкански, когда одна группа силовиков меняет другую группу силовиков и те, кто победил, надевают фуражки с самой высокой тульей. А все-таки через выборы, через демократию, даже через Конституцию. Есть некоторый смешной, но все-таки прогресс. Путин был вынужден изобретать эту процедуру, конечно, в первую очередь для того, чтобы там обнулить свои сроки".