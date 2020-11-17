16 ноября в районе станции Новки-I с рельсов сошел подвижной состав, перевозивший мазут

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации По данным СУ, с рельсов сошли 33 вагона, вылился груз из шести цистерн, в ходе инцидента погиб 51-летний дорожный мастер

Приволжское СУТ СК России / YouTube

Следователи устанавливают обстоятельства и причины схода грузового поезда вблизи города Коврова Владимирской области, сообщается на сайте Приволжского СУ на транспорте СК России.

16 ноября в районе станции Новки-I с рельсов сошел подвижной состав, перевозивший мазут. По данным СУ, с рельсов сошли 33 вагона, вылился груз из шести цистерн, в ходе инцидента погиб 51-летний дорожный мастер. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В регионе указом губернатора введен режим ЧС, движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановлено.

"Днем 16 ноября 2020 года на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы. Следователями оценивается, каким образом данные работы могли повлиять на произошедшее, зафиксирована вся обстановка и механизм проведения ремонтных действий, изъяты все вещественные доказательства, имеющие отношения к произошедшему", - говорится в сообщении. Также изучается состояние железнодорожного полотна в месте схода и состояние самого железнодорожного состава.

Назначен ряд экспертиз, изъяты технические документы относительно содержания и ремонта участка пути, на котором произошел сход. Установлены и допрошены очевидцы произошедшего, а также лица, чьи действия могли привести к возникновению аварии. Выводы о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц будут сделаны после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз.

Как пишет "Интерфакс", место аварии полностью расчищено и готово к укладке железнодорожного полотна. Железнодорожники приступили к восстановлению контактной сети на участке, после чего по первому пути будет открыто движение поездов. Также завершены работы по локализации разлива мазута (обваловке) вдоль первого пути, продолжаются работы по обваловке и созданию резервуара вдоль второго пути.