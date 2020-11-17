Владимир Путин ответил на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе

Пресс-служба Президента России Переброска миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорно-карабахского конфликта

Минобороны России / YouTube

Президент РФ Владимир Путин отметил важность достигнутой договоренности между Баку и Ереваном о разблокировании транспортных и экономических связей вокруг Карабаха, подчеркнув, что это создает базу для дальнейшего окончательного урегулирования конфликта.

"Очень важно то, что договорились о разблокировании всех транспортных коммуникаций, о восстановлении экономических связей. Это создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

При этом он подчеркнул, что проблема Карабаха сохраняется. "Да, такая проблема существует. Окончательный статус Карабаха не урегулирован. Это говорит о том, что сохраняется статус-кво на сегодняшний день, существующее положение", - пояснил президент.

По словам Путина, "что будет дальше, предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса".

Президент РФ добавил: "На мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха".

По словам Путина, самое главное, что удалось сделать - это прекратить кровопролитие. "Свыше четырех тысяч человек погибли только по официальным данным, на самом деле, думаю, больше, десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями", - приводит "Интерфакс" слова президента.

Владимир Путин считает, что Азербайджан вправе самостоятельно выбирать союзников, и никто не может запретить ему иметь союзнические отношения с Турцией. "Азербайджан - это независимое суверенное государство, Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же может им в этом отказать?" - сказал Путин.

Он отметил, что о роли Турции изначально прямо говорили в Азербайджане, "да и турецкая сторона этого никогда не скрывала, они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан".

Путин заявил, что в его обязанности не входит оценка роли Турции в ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе. "Разные люди, разные страны оценивают по-разному", - уклончиво сказал он.

При этом президент подчеркнул, что Турция всегда была участником международных усилий по урегулированию в Нагорном Карабахе, обвинить ее в нарушении международного права нельзя. "У нас (РФ и Турции) далеко не всегда и не во всем совпадают позиции и точки зрения. Они иногда диаметрально расходятся", - сказал Путин, добавив, что искусство дипломатии заключается в поиске компромисса, а он "основан на уважении к партнеру".

Путин заявил, что убедил Анкару не провоцировать Ереван вводом военных

Президент России Владимир Путин считает, что ему удалось убедить Баку и Анкару в том, что не стоит провоцировать Ереван присутствием турецких военных на линии соприкосновения. "Что касается миротворческой миссии, то действительно и Азербайджан, и Турция всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях, - сказал российский лидер в интервью телеканалу "Россия-24". - Мне всё-таки кажется, (что) удалось убедить наших турецких партнеров, наших коллег в Азербайджане в том, что не надо создавать условия или предпосылки для разрушения наших договоренностей, такие условия, которые провоцировали бы одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры и крайние действия".

Путин пояснил, что имеет в виду "тяжелое наследие прошлых лет и то, что связано с трагическими кровавыми событиями времен Первой мировой войны, с геноцидом". Тем самым президент РФ намекнул на геноцид армян, осуществленный в 1915 году Османской империей (турками).

"Это фактор, который можно признавать, не признавать. Кто-то признает, а кто-то в мире не признает, - для России здесь проблем нет, мы давно это все признали, - но зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения? Мне кажется, что президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял", - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что стороны нашли взаимопонимание. "Здесь не было у нас никаких проблем. Мы договорились о том, что Турция по просьбе Азербайджана будет принимать участие в контроле за соблюдением прекращения огня, мы сделаем это с Турцией совместно, имея в виду, что у нас есть очень хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, где мы и в идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией вместе организуем совместное патрулирование и конвой", - пояснил Путин.

По его словам, в Закавказье "такого рода взаимодействие не требуется. "Но мы договорились о том, что мы создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, вместе будем получать информацию, вместе будем ее анализировать и соответственно, делать выводы из того, что происходит в действительности в режиме текущего времени", - продолжил президент РФ.

По словам Путина, "очевидно", что этот центр будет расположен "на суверенной территории Азербайджана", "и Азербайджан вправе принять решение самостоятельно, где он посчитает целесообразным его разместить".

Российский лидер добавил, что миротворцы РФ размещаются в Карабахе для обеспечения безопасности возвращающихся туда армян. Так президент ответил на вопрос, возвращаются ли в Нагорный Карабах армяне, покидавшие его во время конфликта.

Владимир Путин напомнил, что под документом о прекращении огня стоит его подпись, подпись лидеров Армении и Азербайджана: "Мы все прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что, исходя из тяжести этого конфликта, исходя из того, что раны еще, конечно, не затянулись, они очень свежи, очень много потерь, - беда пришла во многие дома, во многие семьи и в Азербайджане, и в Армении, - нужно время для того, чтобы все успокоились, чтобы люди действительно почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, в их душу. Вот, что самое главное. Ну а для этого, конечно, следует подумать о реальной безопасности людей, в том числе беженцев, возвращающихся с обеих сторон".

Путин подчеркнул, что миротворцев в Карабахе достаточно, а если потребуется изменить их количество, то это можно будет сделать с согласия Армении и Азербайджана.

Касаясь вопроса денежного довольствия, которое будет выплачиваться участникам миротворческой миссии, Путин сказал: "У нас есть нормативная база, это отрегулировано в соответствующих указах президента. Военнослужащие, которые выполняют миротворческие функции, выполняют эту миссию, получают дополнительные выплаты, но не боевые, а именно за выполнение своих миротворческих функций за рубежом".

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Азербайджанская армия при поддержке Турции начала широкомасштабную наступательную операцию. В начале ноября военные самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики и Армении утратили контроль над городом Шуши, после чего над армянской армией нависла угроза окружения и военной катастрофы.

В этой ситуации Москва наконец-то предприняла активные усилия для окончания военной фазы конфликта. При посредничестве Кремля в ночь на 10 ноября было заключено соглашение о прекращении огня, которое подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Подразделения ВС Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. Кроме того, в зону нагорно-карабахского конфликта были введены российские миротворцы.

Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении, а армянская оппозиция расценила его как предательство национальных интересов со стороны Пашиняна и потребовала его отставки. Сам Пашинян заверил, что соглашение лишь обязывает стороны прекратить боевые действия, а вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается открытым.