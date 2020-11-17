ВСЕ ФОТО В России четвертый день подряд фиксируется больше 22 тысяч случаев коронавируса и обновлен максимум суточной смертности. За последние сутки выявлено 22 410 заболевших в 85 регионах, 442 человека скончались

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы Всего в стране выявлено 1 971 013 заболевших и 33 931 умерший

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин Из больниц за последние сутки в России выписаны 22 055 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 475 904 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

В России четвертый день подряд фиксируется больше 22 тысяч случаев коронавируса и обновлен максимум суточной смертности. За последние сутки выявлено 22 410 заболевших в 85 регионах, 442 человека скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 1 971 013 заболевших и 33 931 умерший. Из больниц за последние сутки в России выписаны 22 055 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 475 904 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 5882

Санкт-Петербург - 2130

Московская область - 839

Нижегородская область - 407

Архангельская область - 351

Свердловская область - 349

Красноярский край - 329

Ростовская область - 312

Воронежская область - 311

Республика Коми - 283

Хабаровский край - 273

Республика Бурятия - 269

Республика Карелия - 268

Забайкальский край - 266

Иркутская область - 259

Мурманская область - 256

Пермский край - 245

Алтайский край - 235

Волгоградская область - 229

Омская область - 229

Ульяновская область - 227

Саратовская область - 220

Республика Саха (Якутия) - 220

Приморский край - 218

Ставропольский край - 217

Самарская область - 216

Челябинская область - 210

Кировская область - 205

Томская область - 205

Ханты-Мансийский АО - 198

Ямало-Ненецкий АО - 192

Оренбургская область - 188

Тверская область - 186

Кемеровская область - 185

Ленинградская область - 179

Новосибирская область - 179

Республика Хакасия - 175

Ярославская область - 172

Псковская область - 170

Тюменская область - 169

Новгородская область - 166

Пензенская область - 166

Белгородская область - 161

Краснодарский край - 161

Калининградская область - 159

Удмуртская Республика - 158

Амурская область - 157

Республика Крым - 155

Вологодская область - 152

Ивановская область - 151

Курская область - 151

Брянская область - 144

Костромская область - 139

Астраханская область - 139

Тульская область - 138

Калужская область - 135

Орловская область - 135

Владимирская область - 125

Республика Башкортостан - 121

Сахалинская область - 121

Тамбовская область - 115

Рязанская область - 112

Смоленская область - 107

Липецкая область - 101

Республика Тыва - 99

Республика Дагестан - 97

Курганская область - 92

Кабардино-Балкарская Республика - 89

Карачаево-Черкесская Республика - 89

Республика Мордовия - 88

Чувашская Республика - 85

Республика Алтай - 79

Республика Калмыкия - 77

Республика Адыгея - 76

Республика Ингушетия - 72

Республика Северная Осетия - 72

Республика Татарстан - 61

Чеченская Республика - 59

Камчатский край - 59

Севастополь - 54

Республика Марий Эл - 52

Магаданская область - 44

Еврейская АО - 30

Чукотский АО - 9

Ненецкий АО - 5

