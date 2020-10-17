Жесткий разгон протестующих в Хабаровске неделю назад не помешал проведению 15-й по счету субботней акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Протесты в городе продолжаются уже 99 дней подряд. На сей раз полицейские "мирно созерцали происходящее" у здания краевого правительства на площади Ленина, пишет DVhab.ru.

По оценке портала, на улицы вышло "несомненно больше" людей, чем в прошлую субботу. Администрация Хабаровска на своем сайте традиционно оценила число собравшихся примерно в 500 человек. По подсчетам представителей оппозиции, на которые ссылается "Интерфакс", на старте шествия, которое началось сразу после митинга, было не менее 1 тысячи человек. Гражданские активисты говорят о нескольких тысячах протестующих, пишет "Сибирь.Реалии".

Власти, как и в прошлые субботы до силового разгона, пытались помешать демонстрантам, включив на площади громкую музыку. Хабаровский штаб Алексея Навального рассказал о въезде автомобиля в колонну людей. "Сообщают, что прокатил кого-то на капоте и чуть не сбил ребёнка", - говорится в Twitter штаба. DVhab.ru сообщил о нескольких подобных инцидентах.

Какой-то неадекват поехал прямо в колонну. Сообщают что прокатил кого-то на капоте и чуть не сбил ребёнка. А где полицейские, которые должны регулировать такие ситуации? pic.twitter.com/knrdvMElmo— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 17, 2020

А как проходит ваша суббота? pic.twitter.com/qecj9g1FtE— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 17, 2020

Пошли вон, Дегтярёв и твой ОМОН! pic.twitter.com/9Z4fYdkd3t— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 17, 2020

❤️Люди просто положили портрет Путина на землю и просто вытерли об него ноги! Вот это народная любовь: pic.twitter.com/otu8kYlqzU— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 17, 2020

Среди новых требований жителей Хабаровска - прекращение насилия и уголовных дел в отношении протестующих. На самой акции задержаний не было, до ее начала была задержана участница протестов Наталья Голобокова. Ей вменили статью о создании помех социальной инфраструктуре и транспорту на несогласованном мероприятии (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) из-за акции 28 сентября, сообщает "ОВД-Инфо".

Около 3 часов ночи в ОВД приехала скорая помощь. Кроме Голобоковой, в этом отделе находилась Галина Приданникова, которая при разгоне акции 10 октября получила травму головы. 17 октября ей стало плохо, приехавшая бригада скорой помощи решила ее госпитализировать. Голобокову после оформления протокола оставили в спецприемнике на все выходные до суда.

Кроме того, 15 октября неизвестные вывезли в лес и избили стримера канала RusNews Сергея Плотникова, который снимает трансляции протестов.

По его словам, похитители требовали рассказать об участниках акций и назвать "лидера митингов". "Рядом с правой ногой в 20 сантиметрах был выстрел. Как я понимаю, чтобы меня испугать. Дальше пошли провокации, оскорбляли, пытались унизить", - рассказал Плотников "МБХ медиа".

Он отметил, что не обладает никакой подобной информацией. Потом блогера высадили на кладбище и отдали ему все вещи. Плотников написал заявление в Следственный комитет, после чего ему "каждый час, даже каждые 15 минут" начали звонить из полиции и спрашивать, все ли с ним хорошо. Плотников добавил, что будет продолжать трансляции с протестов.