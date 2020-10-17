В России за последние сутки выявлено 14 922 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 279 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. За весь период в стране отмечено 1 384 235 заболевших и 24 002 умерших.

В Москве прибавилось 4648 заболевших, умерли 56 человек. Из российских больниц за сутки выписано 8617 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 065 199.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4648 (56)

Санкт-Петербург - 659 (31)

Московская область - 458 (10)

Нижегородская область - 288 (6)

Ростовская область - 287 (11)

Свердловская область - 227 (7)

Воронежская область - 224 (4)

Красноярский край - 220 (3)

Архангельская область - 207

Ханты-Мансийский АО - 196 (2)

Забайкальский край - 194 (4)

Иркутская область - 187 (2)

Алтайский край - 184 (7)

Кемеровская область - 176 (2)

Волгоградская область - 173 (3)

Томская область - 173

Ставропольский край - 171 (4)

Республика Крым - 171 (7)

Мурманская область - 170 (4)

Оренбургская область - 170 (2)

Ульяновская область - 170 (7)

Омская область - 168 (4)

Ямало-Ненецкий АО - 167

Пензенская область - 165 (2)

Саратовская область - 163 (2)

Республика Коми - 157 (7)

Самарская область - 140 (4)

Тюменская область - 136

Новосибирская область - 135 (5)

Республика Саха (Якутия) - 134

Хабаровский край - 130 (1)

Республика Бурятия - 121

Пермский край - 119 (5)

Республика Алтай - 119

Орловская область - 118 (1)

Удмуртская Республика - 115 (1)

Тверская область - 111 (4)

Брянская область - 110

Приморский край - 108 (3)

Кировская область - 104 (1)

Ленинградская область - 102 (3)

Краснодарский край - 102 (4)

Челябинская область - 100

Ярославская область - 99

Белгородская область - 96

Республика Карелия - 95

Курская область - 93 (2)

Калужская область - 92 (3)

Ивановская область - 91 (1)

Рязанская область - 88 (1)

Республика Дагестан - 87 (3)

Костромская область - 86

Кабардино-Балкарская Республика - 83 (2)

Вологодская область - 81 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 81

Республика Калмыкия - 80 (1)

Владимирская область - 79 (3)

Калининградская область - 79

Тульская область - 75 (2)

Псковская область - 75

Республика Хакасия - 75 (3)

Сахалинская область - 75

Смоленская область - 73 (8)

Астраханская область - 73 (2)

Курганская область - 72 (3)

Тамбовская область - 69

Липецкая область - 68 (1)

Новгородская область - 65

Республика Башкортостан - 65

Республика Мордовия - 65 (1)

Амурская область - 65

Республика Ингушетия - 55

Республика Адыгея - 53 (2)

Республика Марий Эл - 50

Республика Тыва - 50 (8)

Магаданская область - 49 (1)

Севастополь - 48 (2)

Камчатский край - 47

Республика Северная Осетия - 43

Чувашская Республика - 42 (2)

Республика Татарстан - 39 (7)

Еврейская АО - 29

Ненецкий АО - 8

Чеченская Республика - 5

Чукотский АО - 2

