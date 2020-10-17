В России за последние сутки выявлено 14 922 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 279 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. За весь период в стране отмечено 1 384 235 заболевших и 24 002 умерших.
В Москве прибавилось 4648 заболевших, умерли 56 человек. Из российских больниц за сутки выписано 8617 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 065 199.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4648 (56)
Санкт-Петербург - 659 (31)
Московская область - 458 (10)
Нижегородская область - 288 (6)
Ростовская область - 287 (11)
Свердловская область - 227 (7)
Воронежская область - 224 (4)
Красноярский край - 220 (3)
Архангельская область - 207
Ханты-Мансийский АО - 196 (2)
Забайкальский край - 194 (4)
Иркутская область - 187 (2)
Алтайский край - 184 (7)
Кемеровская область - 176 (2)
Волгоградская область - 173 (3)
Томская область - 173
Ставропольский край - 171 (4)
Республика Крым - 171 (7)
Мурманская область - 170 (4)
Оренбургская область - 170 (2)
Ульяновская область - 170 (7)
Омская область - 168 (4)
Ямало-Ненецкий АО - 167
Пензенская область - 165 (2)
Саратовская область - 163 (2)
Республика Коми - 157 (7)
Самарская область - 140 (4)
Тюменская область - 136
Новосибирская область - 135 (5)
Республика Саха (Якутия) - 134
Хабаровский край - 130 (1)
Республика Бурятия - 121
Пермский край - 119 (5)
Республика Алтай - 119
Орловская область - 118 (1)
Удмуртская Республика - 115 (1)
Тверская область - 111 (4)
Брянская область - 110
Приморский край - 108 (3)
Кировская область - 104 (1)
Ленинградская область - 102 (3)
Краснодарский край - 102 (4)
Челябинская область - 100
Ярославская область - 99
Белгородская область - 96
Республика Карелия - 95
Курская область - 93 (2)
Калужская область - 92 (3)
Ивановская область - 91 (1)
Рязанская область - 88 (1)
Республика Дагестан - 87 (3)
Костромская область - 86
Кабардино-Балкарская Республика - 83 (2)
Вологодская область - 81 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 81
Республика Калмыкия - 80 (1)
Владимирская область - 79 (3)
Калининградская область - 79
Тульская область - 75 (2)
Псковская область - 75
Республика Хакасия - 75 (3)
Сахалинская область - 75
Смоленская область - 73 (8)
Астраханская область - 73 (2)
Курганская область - 72 (3)
Тамбовская область - 69
Липецкая область - 68 (1)
Новгородская область - 65
Республика Башкортостан - 65
Республика Мордовия - 65 (1)
Амурская область - 65
Республика Ингушетия - 55
Республика Адыгея - 53 (2)
Республика Марий Эл - 50
Республика Тыва - 50 (8)
Магаданская область - 49 (1)
Севастополь - 48 (2)
Камчатский край - 47
Республика Северная Осетия - 43
Чувашская Республика - 42 (2)
Республика Татарстан - 39 (7)
Еврейская АО - 29
Ненецкий АО - 8
Чеченская Республика - 5
Чукотский АО - 2