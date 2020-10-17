ВСЕ ФОТО 90% заболевших коронавирусом сейчас - это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов в интервью, опубликованном на сайте министерства

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Рахим Хаитов

Пресс-служба Президента России Хаитов подчеркнул важность соблюдения карантинных мер, приведя в пример Китай, где "только за счет очень жесткой дисциплины уже почти нет коронавируса"

Pixabay.com

90% заболевших коронавирусом сейчас - это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов в интервью, опубликованном на сайте министерства.

По его словам, это "было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах и в ресторанах: один не надевает маску, другой носит неправильно". Хаитов подчеркнул важность соблюдения карантинных мер, приведя в пример Китай, где "только за счет очень жесткой дисциплины уже почти нет коронавируса".

"Пока нет специфического лекарства, нужно делать то, что нам рекомендует Минздрав - строго соблюдать карантинные меры: маски, перчатки и избегать мест скопления людей", - отметил академик. Он добавил, что эффективность российской вакцины от коронавируса, которая проходит третью фазу испытаний, можно будет оценить в лучшем случае через полгода.

Кроме того, в России разрабатывается препарат, который "будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию" вируса, но пока он находится в доклинической стадии.

Хаитов посоветовал россиянам следовать рекомендациям и вести здоровый образ жизни, чтобы сбить новую волну коронавируса: каждый день заниматься физкультурой и дышать свежим воздухом во время прогулок. Специалист обратил внимание на то, что главным риском для здоровья и жизни при коронавирусе является ослабленный иммунитет.

"Накопленный опыт показывает, что тяжело болели или умирали от коронавирусной инфекции, люди со слабой иммунной системой, иммунодефицитом. Ослабляется она от влияния множества причин: стресс, хронические инфекции, опухоли, ожоги", - пояснил Хаитов.

Об ослаблении иммунитета могут говорить очень частые простудные заболевания - более 15-20 раз в году возникает насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей.

По данным Роспотребнадзора, только в Москве выписано более 1 миллиона рублей штрафов за непредоставление результатов ПЦР-тестирования на коронавирус по возвращении из-за рубежа после 1 августа. На нарушителей составлено 1515 протоколов, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 23 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах. "Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей", - говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.