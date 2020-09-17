Стоп-кадр из видео navalny / instagram.com Команда Алексея Навального раскрыла "тайну" пластиковой бутылки с водой, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок"

Стоп-кадр из видео navalny / instagram.com

Команда Алексея Навального раскрыла "тайну" пластиковой бутылки с водой, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". До сих пор было точно неизвестно, откуда она взялась, СМИ высказывали версию, что она была передана в Германию с борта самолета, на котором Навальному стало плохо.

Вопрос о том, откуда взялась бутылка и как она попала в Берлин, был задан российскими дипломатами в числе 9 вопросов депутатам Европарламента. Российскому постпредству показалось подозрительным, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали, чтобы Навальный пил из этой бутылки перед злополучным рейсом из Томска в Москву.

"Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", - сообщается в Instagram политика. В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) объяснили, что 20 августа часть команды улетела в Москву, а часть осталась в Томске доделывать видеорасследование. О том, что в самолете Навальный потерял сознание, сотрудники ФБК в Томске узнали почти сразу.

"В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе и бутылки из-под гостиничной воды", - объяснили в ФБК. Этот процесс был зафиксирован на видео.

"Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не "слегка заболел", не "перегрелся" и рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно", - говорится в сообщении.

Спустя две недели именно на этой бутылке были обнаружены следы "Новичка". "Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", - подытожили в ФБК.

К таким же выводам в ходе своего расследования, также посвященного загадочной бутылке, пришло издание "Проект". В пресс-службе авиакомпании S7, рейсом которой летел Навальный, сообщили, что, по документам по прибытии в Москву на борту осталось столько же бутылок, сколько было загружено в Томске, включая пустые. Опрошенные "Проектом" пассажиры самолета не помнят, чтобы Навальному на борту давали воду.