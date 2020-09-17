Слоны в ростовском зоопарке

Ростовский-на-Дону зоопарк / ВКонтакте В цирке братьев Запашных Эколь переименовали в Николь

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Ростовский зоопарк исключен из Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) из-за передачи слоненка в Большой московский цирк под руководством братьев Запашных, сообщил "Интерфаксу" директор зоопарка Александр Жадобин.

"Решение было принято за счет голосования Европы и Украины. Российские зоопарки в своем подавляющем количестве были за то, чтобы оставить Ростовский зоопарк (в ЕАРАЗА. - Прим. "Интерфакса"). В Европе тренд применять санкции по любым поводам к российским учреждениям, корпорациям. Нашим законодательством передача животных в цирк установлена. Правила содержания там прописаны", - сказал Жадобин.

По его словам, процесс исключения зоопарка прошел с нарушением устава ЕАРАЗА и не может считаться легитимным. "Мы сейчас будем думать, обжаловать ли это решение в судебном порядке. Сначала мы проанализируем необходимость возвращения в эту организацию вообще", - отметил Жадобин.

В начале июля зоопарк Ростова-на-Дону продал трехлетнюю слониху Эколь Большому московскому цирку братьев Запашных. Передача Эколь в цирк, по словам Жадобина, была необходимостью - ей нельзя было жить вместе с остальными слонами в зоопарке по причине отсутствия места. Он отметил, что Эколь полностью здорова, о ее состоянии регулярно в соцсетях отчитываются братья Запашные.

Как сообщалось, более десятка известных актеров обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой вернуть местному зоопарку молодую слониху Эколь. Авторы обращения отмечали, что слоненок все еще сильно зависим от родителей и воспитание его длится 10-14 лет, причем в нем участвует не только мать, но и другие слоны. Также с протестом против передачи слонихи цирку выступили российские и зарубежные зоозащитники.

Более двух десятилетий в Ростовском зоопарке не было хоботных зверей. После смерти слонихи Меланьи, которая прожила там 37 лет, завести этих животных не позволяли ужесточившиеся правила их содержания. Однако в 2009 году из Берлинского зоопарка по обмену прибыли три азиатских слона: самка Синта и два самца - Хорас и Юма. Уже через полтора года посетителей и служителей зоопарка порадовало рождение слонихи Ситары (старшей сестры Эколь), а в январе 2016-го на свет появилась Эколь, названная так в честь Года экологии в России. К тому времени Хорас уже отправился в Киев, и в ростовском слоновнике обитали четыре особи. А в начале июля 2020 года маленькую любимицу публики Эколь отправили в столичный цирк братьев Запашных, пишет "Пульс Дона".

Пока Эколь была маленькой и питалась материнским молоком, слониха содержалась отдельно с мамой и старшей сестрой Ситарой. Между тем ее воссоединение с отцом крайне нежелательно, поскольку это чревато непредсказуемыми последствиями для самки и потомства. При этом оставить в стаде Ситару было безопасно, так как Юма не ее отец и их соединение не представляет угрозы.

Кроме того, по словам Жадобина, больше года за Эколь ухаживали специально приехавшие сотрудники московского цирка, чтобы переезд не был столь травматичным для животного.

Отметим, что при передаче Эколь цирку у администрации зоопарка был денежный интерес. За слоненка ростовскому зверинцу была обещана фертильная самка шимпанзе и два орангутана. Шимпанзе дончане получили, а передача орангутанов сорвалась из-за противоэпидемических мероприятий в стране. В итоге зоопарк получил вместо обезьян денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Этих денег ему очень не хватало, говорит директор.

"Мы три месяца не работали, такого в истории зоопарка не было с 1947 года. Май простояли, а это главный месяц в году. В какой-то момент стало понятно, что денег на корм для животных осталось на две недели. Потому и было принято такое решение", - оправдывается Александр Жадобин.

При этом стоимость отданного слоненка оценивается в 10 миллионов рублей.

Александр Жадобин также утверждает, что ни один зоопарк не изъявил желание забрать Эколь, якобы поэтому ее и отдали цирку. "Мы обращались во все зоопарки на территории СНГ. Мест для передачи не было. Предлагали Казанскому зоопарку, но они завозят африканских слонов. Были переговоры с зоопарком Алма-Аты и Гродно - не получилось. В Европе своих слонов хватает, они сами предлагают - заберите. …Нам постоянно поступали предложения от цирков, которые работают с животными. В полгода слоненка хотел забрать итальянский цирк, но получил категорический отказ. Разумеется, из-за возраста малышки, а также из-за того, что цирк гастролировал и не имел постоянной площадки. Большой московский цирк - второй по величине в мире, он работает стационарно, и мне пообещали, что у Эколь будет и уличный и теплый вольер. Я доверяю этому цирку", - пояснил директор зоопарка.

Между тем в пункте 5 руководства ЕАРАЗА по поддержанию благополучия животных в зоопарках говорится, что "молодых слонов следует оставлять в их материнских группах в течение нескольких лет и ни в коем случае не отправлять в другие организации до достижения ими пяти лет". Александр Жадобин делает вид, что просто не знал об этом. "Поскольку мы теперь знаем, что EАРАЗА не рекомендует продажу слонят, делать так впредь больше не будем", - пообещал он.

Отметим, что дрессировщик и руководитель Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный и его брат обладают достаточно большим влиянием. Они активно участвуют не только в культурной, но и в общественно-политической деятельности, выражая поддержку действующей власти. В 2011 году братья Запашные подписали коллективное письмо с осуждением критики судебной системы РФ на фоне второго процесса по делу руководителей НК "ЮКОС" Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

Год спустя братья Запашные стали доверенными лицами кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В 2014 году циркачи поддержали политику Кремля в отношении Украины, в которой многие увидели признаки агрессии.

В 2016 году дрессировщики братья Запашные стали доверенными лицами партии "Единая Россия" и мэра Москвы Сергея Собянина. В 2018 году они были доверенными лицами действующего президента и кандидата в президенты РФ Владимира Путина.