За Навальным и его окружением больше десяти лет следят подразделения ФСБ, занимающиеся "устранением неугодных"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Шестой отдел сопровождал почти все уголовные дела против Алексея Навального и его коллег из ФБК, включая известное "дело "Кировлеса".Это же касается и "дела „Ив Роше"", по которому Навальный был снова осужден условно

АГН Москва

Портал "Важные истории" выпустил расследование, в котором утверждается, что "разработкой" Алексея Навального в России занимается несколько подразделений ФСБ, которые специализируются на репрессиях в отношении неугодных Кремлю людей. Специфика работы этих подразделений указывает на то, что операция по его отравлению могла быть одобрена лично президентом России Владимиром Путиным, говорится в статье.

По данным журналистов, на протяжении более десяти лет за Навальным, его коллегами и друзьями установлена тотальная слежка, которая включает в себя наружное наблюдение, но и скрытое проникновение в посещаемые ими помещения, прослушивание телефонов, взлом электронной переписки и вскрытие банковских ячеек. Впервые оппозиционер попал в разработку российских спецслужб примерно в 2008-2010 году как блогер, рассказывающий о коррупции в российских госкомпаниях "Газпром" и "Роснефть".

В своих расследованиях Навальный использовал тактику "гринмейла": человек приобретает небольшой пакет акций компании, а затем, пользуясь своим правом миноритарного акционера, требует раскрытия документации о сделках и принятых менеджментом решениях, а в случае отказа подает в суд. Такая тактика сама по себе не является незаконной, однако привлекла внимание шестого отдела управления "К" ФСБ, учитывая, что эти компании контролируются людьми, близкими к президенту РФ.

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На первых порах главной задачей шестого отдела было выяснить источники финансирования Навального: одним из "крупных" платежей, которые спецслужбам удалось обнаружить, было пожертвование на 300 тысяч рублей от работника компании "Альфа-групп" Владимира Ашуркова. ФСБ решила, что "Альфа-групп" финансирует и самого Навального, а сам он якобы является "проектом" бывшего замруководителя администрации президента Владислава Суркова, с которым дружит основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман. В итоге Ашурков уволился из компании, и подтвердить теорию ФСБ не удалось.

Впоследствии шестой отдел сопровождал почти все уголовные дела против Алексея Навального и его коллег из ФБК, включая известное "дело "Кировлеса": по данным авторов материала, решение сперва приговорить Алексея Навального и Петра Офицерова к реальным срокам лишения свободы, а потом заменить их на условные сроки, прислали из администрации президента России. Это же касается и "дела „Ив Роше"", по которому Навальный был снова осужден условно, а его брата Олега приговорили к пяти годам колонии общего режима.

В 2015 году тот же шестой отдел занимался так называемым "картинным делом", в рамках которого нескольких сотрудников ФБК обвинили в краже плаката, вывешенного дворником на заборе одной из улиц города Владимира: в ходе следствия прослушивались телефонные разговоры как минимум десяти сотрудников ФБК. А в 2016 году оперативник шестого отдела управления "К" занимался вскрытием банковской ячейки бывшего директора ФБК Романа Рубанова.

Управление "К" входит в Службу экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и считается одним из самых мощных и влиятельных подразделений спецслужбы. Оно курирует всю кредитно-финансовую сферу России, рынок страхования, таможенные и налоговые органы. Еще одной его задачей, по данным журналистов, стало "курирование" администрации президента России, реально подразумевающее расправу над чиновниками, несогласными с политикой Кремля. Наиболее наглядно это проявилось в деле главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в 2018 году. Также шестой отдел сопровождал уголовные дела в отношении Михаила Ходорковского и Бориса Березовского.

При этом, по словам правоохранителей, которые работали по делам против Алексея Навального, со временем шестой отдел "захирел" и лишился прежнего влияния. В то же время разработкой Навального занялось еще одно подразделение ФСБ - управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ). С одной стороны, в составе этого подразделения работают и реальные борцы с терроризмом, в частности, принимавшие участие в раскрытии убийства сотрудников "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, с другой - некоторые его отделы, по словам журналистов, превратились в "органы подавления инакомыслящих", а сотрудники УБТПЭ не раз попадали в скандальные истории, связанные с физическим насилием. Тем не менее руководство УБТПЭ остается на хорошем счету в администрации президента.

"За последние 10 лет на разработку Алексея Навального и его коллег из ФБК было брошено столько сил и средств, сколько, пожалуй, не затрачивалось на поимку самых опасных террористов. При этом во всех делах, что возбуждались против главного оппозиционного политика страны и его коллег, были явные признаки фальсификаций доказательств и злоупотребления правом со стороны государства. Все это - как и выбранный способ расправы над Алексеем Навальным - не оставляет сомнений в том, кто стоит за попыткой его убийства", - заключают авторы материала.