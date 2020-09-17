Младший сын президент Белоруссии Александра Лукашенко 16-летний Николай, забрал документы из лицея БГУ после начала протестов в стране

lyceum.by Александр Лукашенко и сыном Николаем

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Младший сын президент Белоруссии Александр Лукашенко 16-летний Николай, забравший документы из лицея БГУ после начала протестов в стране, будет учиться в Москве, пишет "КП Беларусь" со ссылкой на несколько источников.

По словам главного научного сотрудника белорусской Академии наук Александра Войтовича, после августовских событий "службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно" учиться в лицее БГУ. До президентских выборов 9 августа более 1800 выпускников лицея подписали открытое письмо против фальсификаций, а 1 сентября студенты БГУ вышли на акцию протеста против результатов выборов и жестоких действий силовиков. После массовых задержаний студентов с применением силы на территории университета сотрудники лицея БГУ выступили в открытом письме против эскалации насилия.

Николай Лукашенко планировал учиться в лицее на биологическом профиле. В учебном заведении "неофициально" подтвердили, что младший сын президента забрал документы. "Нам запрещено давать официальные комментарии, так как человек не достиг совершеннолетия, и без согласия родителя мы не можем говорить о нем со СМИ", - сказали в лицее.

Войтович, сославшись на "знакомства в сфере образования", сообщил, что Николай переводится в гимназию при МГУ. В самом заведении КП заявили, что сведений о переводе к ним Николая Лукашенко не поступало, "хотя все возможно". РИА "Новости" в секретариате гимназии заявили, что сын президента не учится у них.

Бывший сотрудник КГБ заявил КП, что Колю "переправили в Москву в обстановке секретности". "Знаю, что сначала обсуждался вопрос, чтобы отправить парня учиться в Европу или США. Но после переговоров Лукашенко и российского президента было принято решение, что безопаснее всего Коле будет в России. На первое время Колю поселили в белорусском посольстве в Москве", - утверждает этот источник.

По его словам, учиться молодой человек будет под вымышленной фамилией и "по крайней мере первое время - дистанционно". Информация о месте обучения Николая "засекречена", но якобы велись переговоры о поступлении Лукашенко-младшего в Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева.

Ректор вуза Владимир Трухачев сообщил газете, что сведений о поступлении сына Лукашенко в академию нет, но его "с удовольствием" примут. "Мне передавали, что он хотел бы у нас учиться. Но, возможно, это вопрос не сегодняшний, а будущего", - сказал Трухачев. СМИ также писали, что Лукашенко-младший якобы переведен в частную школу "Президент" в подмосковной Жуковке, где обучение стоит 1,5 млн рублей в год. Заместитель директора школы Светлана Сабельникова отметила, что в последнее время об этом многие спрашивают, но это "неверная информация".