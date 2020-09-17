Архив NEWSru.com В Кузбассе чиновница получила 50 тысяч рублей штрафа после того, как отказала больному в лекарстве и у него лопнуло легкое

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Центральный районный суд Кемерова назначил 50 тысяч рублей штрафа начальнику отдела контроля фармацевтической деятельности минздрава Кемеровской области Анастасии Перевозниковой, по вине которой 18-летний пациент с муковисцидозом остался без жизненно важного лекарства и впоследствии получил разрыв легкого.

По данным портала "Сибирь.Реалии", областной минздрав еще в 2017 году отказали больному Илье Дробышеву в предоставлении препарата "Кайстон". Его семья оспорила это в суде, который постановил, что юноша должен получать лекарство пожизненно и бесплатно. Шесть упаковок препарата закупили в 2019 году, к тому времени с момента решения суда прошло полгода.

Лекарства должно было хватить до ноября, но в августе 2019-го его перестали выдавать по неизвестным причинам. Перевозникова не стала проводить новую закупку лекарства, несмотря на требования приставов. А затем семье заявили, что Илья по достижении 18 лет должен подтвердить диагноз и схему лечения в Москве.

В марте 2020 года мать Дробышева повезла его из Новокузнецка в Москву на поезде. По дороге состояние Ильи ухудшилось, от вибрации случился пневмоторакс и разрыв легкого. По сути, оно лопнуло, рассказывала изданию мама юноши. В Тюмени ему сделали экстренную операцию. По словам его брата, сейчас необходимое лекарство предоставляют, но многие другие приходится покупать за свой счет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту отказа в предоставлении препарата. Позже следователь отдела СК РФ по Центральному району Кемерова ходатайствовала о прекращении уголовного дела, заявив, что преступление относится к "категории небольшой тяжести", а сама Перевозникова признала вину и внесла 5 тысяч рублей на счет областного Дома ребенка в качестве благотворительной помощи. Дело переквалифицировали на административную статью о неисполнении решения суда.

В суде было объявлено, что ежемесячно Перевозникова вместе с мужем официально зарабатывают 110 тысяч рублей, пишет "Тайга.инфо". На сайте областного минздрава она числится действующей сотрудницей.

В ноябре прошлого года бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить, насколько пациенты с муковисцидозом обеспечены необходимыми лекарствами, после жалоб на то, что с российского рынка исчезают проверенные зарубежные препараты, а отечественные аналоги неэффективны и вызывают побочные реакции.

Муковисцидоз (кистозный фиброз) - неизлечимое генетическое заболевание, при котором пищеварительная и дыхательная системы страдают от избытка слизи в организме. Без адекватного и качественного лечения такие пациенты умирают еще в детском возрасте.

Из-за федерального закона "О закупках", по которому врач не может бесплатно выписывать пациенту конкретный препарат, для больных закупают более дешевые российские, индийские или китайские аналоги американских и европейских препаратов. По словам родителей, в лучшем случае они не помогают, в худшем - вызывают осложнения. Проблема еще и в том, что за время приема низкокачественного дженерика у бактерий вырабатывается устойчивость к этому препарату, после чего даже хорошее проверенное лекарство может стать бесполезным.

В то время как в западных странах с муковисцидозом люди живут в среднем до 45 лет, в России они в мучениях дотягивают только до 20. Почти 80% больных муковисцидозом в России - дети, это самый высокий показатель в Европе.