Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует руководству столичных компаний по возможности организовывать дистанционную работу

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Чем больше людей будут работать из дома, тем меньше у них будет контактов, подчеркнул градоначальник. Снижение числа передвижений по городу сделает ситуацию с коронавирусом "более стабильной"

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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует руководству столичных компаний по возможности организовывать дистанционную работу, передает "Интерфакс".

"Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий независимо от формы организации, если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу", - сказал он в эфире канала "Россия-24" (ВГТРК). Мэр подчеркнул, что от этого зависит стабильность эпидситуации.

"Чем больше людей на дистанционной работе, тем меньше передвижений по городу, меньше контактов, ситуация будет более стабильной. Эти рекомендации по дистанционной работе мы никогда не убирали, и я бы настойчиво рекомендовал придерживаться их, если это возможно", - сказал Собянин.

Чем больше людей будут работать из дома, тем меньше у них будет контактов, подчеркнул градоначальник. Снижение числа передвижений по городу сделает ситуацию с коронавирусом "более стабильной", добавил он.Разговоры о том, что COVID-19 стал протекать в более легких формах - это лишь ощущения врачей, а не реальная ситуация, подчеркнул Сергей Собянин. "Есть такая тенденция, и самые главные врачи ковидных клиник говорят, как им кажется, что вирус стал не настолько злобным, и тяжесть болезни стала меньше, она стала протекать менее тяжело", - рассказал Собянин.

По мнению мэра, на самом деле количество больных и тяжело больных с коронавирусом остается достаточно большим. "Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться и обнадеживаться, говоря о том, что теперь это не такая страшная болезнь, что люди старшего поколения могут вести себя более расслабленно. Ничего подобного, все равно надо себя аккуратно вести", - добавил он.