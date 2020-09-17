Иван Жданов (на фото - справа) в офисе ФБК

ФБК Бутылки воды в номере томской гостиницы, где останавливался Алексей Навальный

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Следователь посетил в среду штаб-квартиру Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным. Как сообщил агентству Reuters директор организации Иван Жданов, в рамках предварительного расследования отравления Навального он рассчитывает задать вопросы двум сотрудникам ФБК: Илье Пахомову и Марии Певчих.

В комментарии РБК Жданов уточнил, что двух сотрудников ФБК "вызвали на опрос, принесли повестку в ФБК". "Приехал к нам офицер транспортной полиции из Томска. Повестку я передам, а дальше уж сами будут решать", - сказал он.

По словам Жданова, Пахомов и Певчих сопровождали Навального во время поездки в Томск.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров в эфире канала "Навальный.Live" в четверг предположил, что основателя ФБК отравили именно в гостинице, однако найденная там бутылка со следами яда не была источником отравления.

"Как оказалось, этот яд, крайний срок, когда он мог попасть - утро перед выездом Алексея из гостиницы. То есть, скорее всего, это было в гостинице", - сказал он. Однако бутылка с водой "не была, по словам немецких экспертов, источником отравления, она была просто бутылкой, из которой он попил после того, как был отравлен". "Просто попил и оставил следы", - пояснил Албуров.

По словам Албурова, работники гостиницы отказались показывать сотрудникам ФБК и адвокатам записи с камер видеонаблюдения. Они могли запечатлеть момент отравления Навального.

Издание "Проект" ранее сообщило о том, что Певчих могла вывезти из России в Германию пластиковую бутылку, ставшей важной уликой. Именно на ней были найдены следы сверхсекретной новейшей разработки российских спецслужб, как полагают германские следователи - боевого отравляющего вещества класса "Новичок". В управлении МВД на транспорте по Томской области 11 сентября заявили, что Певчих еще 20 августа якобы "уклонилась от дачи показаний", а спустя два дня улетела в Германию.

В МВД также указали, что помимо Певчих и Пахомова Навального в поездке сопровождали Владлен Лось, Георгий Албуров, Павел Зеленский и Кира Ярмыш.

Про Марию Певчих известно, что она является автором многих историй, выходящих под брендом "расследования Навального". Мария училась в Москве и Лондоне, а сейчас постоянно проживает в Великобритании. С начала сентября Певчих стала главным объектом нападок со стороны прокремлевских СМИ и телеграм-каналов: они сообщали, что Мария якобы состоит в интимной связи с Навальным и могла его отравить.

Ранее в четверг соратники Навального сообщили о том, что бутылку, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, они нашли в гостиничном номере, в котором политик жил в Томске. Это произошло через час после известия о предполагаемом отравлении. По словам соратников лидера оппозиции, они забрали из номера "все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться", чтобы передать это врачам в Германии. Среди этих предметов была и недопитая бутылка воды "Святой источник", рассказал сотрудник ФБК Георгий Албуров.

В начале сентября издание Der Spiegel сообщило со ссылкой на свои источники, что следы яда обнаружили на бутылке, которую сохранили родственники российского оппозиционера после того, как Навальному стало плохо в самолете, который следовал рейсом из Томска в Москву. Они и передали ее немецким врачам. Издание утверждало, что, скорее всего, Навальный не был отравлен содержимым бутылки - предположительно, он отпил из нее уже после того, как яд попал в его организм, оставив на бутылке следы отравляющего вещества.

В тот момент бытовала версия, что Навального отравили в кофейне в томском аэропорту.

Бутылка со следами "Новичка" не только проливает свет на то, каким образом и где был отравлен Алексей Навальный. Она также разбивает в прах одну из версий, выдвинутых Москвой. Согласно ей, оппозиционера отравили уже после того, как он покинул Россию.

Впервые эту версию в качестве "запасной" озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин еще 25 августа. Но она стала особенно ценной для Кремля после того, как в нескольких западных лабораториях независимо друг от друга подтвердили факт отравления оппозиционера "Новичком". Теперь уже в том же ключе, что и Володин, высказались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории Российской Федерации, в его организме каких-либо токсических, отравляющих веществ не содержалось. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне", - заявил глава СВР 15 сентября. Его слова приводило РИА "Новости".