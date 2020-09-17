Исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецсприемника N 2 в столичном районе Хорошево-Мневники, где он отбывал 14 суток административного ареста.

Сотрудники полиции посадили Пивоварова в машину и увезли. Сейчас он находится в ОВД "Мещанский", пишет "Новая газета".

Сам Пивоваров написал в Twitter, что, со слов одного из сопровождавших его омоновцев, ему хотят вменить "призывы на митинг против обнуления Путина 1 июля". Но никаких документов, подтверждающих это, оппозиционный активист не видел.

4 сентября Андрея Пивоварова отправили в спецприемник за "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (ст. 20.2 ч.3 КоАП). Претензии касались поста Пивоварова в Facebook о сборе подписей против поправок к Конституции 15 июля на Пушкинской площади в Москве. При этом ссылка, которая была указана в материалах административного дела, вела на пустую страницу.

Сам Пивоваров не согласился с тем, что он совершил какое-то правонарушение. Он связал свой арест с выборами, которые состоялись в минувшее воскресенье. "Мы ведем больше 500 кандидатов в муниципальные депутаты в рамках проекта "Объединенные демократы". Среди них есть много тех, кто имеет хорошие шансы получить мандат", - говорил он.