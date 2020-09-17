Управление СК по Псковской области возбудило дело в отношении заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по городу Великие Луки, пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу ведомства.Правоохранителя подозревают в превышении полномочий и организации хранения наркотических средств (пункт "в" часть 3 статья 286, часть 3 статья 33, часть 2 статья 228 УК).

По версии следствия, он через знакомого организовал сбор конопли в пригороде Великих Лук, а затем 15 сентября подкинул наркотики "в крупном размере"задержанному, изъял их и составил на него административный протокол.

Проект "Омбудсмен полиции"ранее сообщал о задержании сотрудниками ФСБ всего личного состава великолукского отдела по борьбе с наркотиками, однако в областном управлении МВД опровергли это, заявив, что проводят проверку в отношении руководителя отдела.