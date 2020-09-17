Игорь Лебедев Парламентарии действительно стали значительно реже прогуливать заседания без уважительной причины, однако резко возросло количество заявлений на имя спикера с уведомлением об отсутствии на заседании
 
 
 
Игорь Лебедев
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
 
 
 
Парламентарии действительно стали значительно реже прогуливать заседания без уважительной причины, однако резко возросло количество заявлений на имя спикера с уведомлением об отсутствии на заседании
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Чаще всего прогуливают заседания Государственной думы депутаты от "Единой России". Так, в топ-10 главных прогульщиков нижней палаты парламента вошли сразу 8 единороссов. Данные об этом приводятся в докладе Центра политической конъюнктуры, сообщает Znak.com.

Так, сказано в докладе, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев пропустил больше 95% заседаний, на втором месте расположилась Лариса Шойгу из "Единой России", которая не посетила почти 83% пленарных заседаний, замыкает тройку прогульщиков единоросс Виктор Игнатов, который прогулял почти 81% заседаний.

Среди прогульщиков эксперты также выделили Юрия Мищерякова из ЕР, пропустившего около 81% заседаний, Андрея Палкина ("Единая Россия", 79,06% пропущенных заседаний), Светлану Савицкую (КПРФ, 78,47% пропущенных заседаний), Петра Пимашкова ("Единая Россия", 77% пропущенных заседаний), Андрея Барышева ("Единая Россия", 76,76% пропущенных заседаний), Григория Балыхина ("Единая Россия", 74,24% пропущенных заседаний) и Лидию Антонову ("Единая Россия", 74,06% пропущенных заседаний).

"Чаще всего голосования пропускают депутаты, представляющие Архангельскую область (59,44% пропущенных голосований), на втором месте - Карачаево-Черкесская республика (58,44%), на третьем - Тамбовская область (55,27%)", - говорится в докладе. Эксперты ЦПК отмечают, что "одной из наиболее важных общих характеристик работы депутата является посещаемость им заседаний и участие в голосовании. Если депутат пропускает голосование, то фактически не исполняет свою представительскую функцию в Госдуме, никак не обозначая позицию своих избирателей".

Укрепление дисциплины и борьба с прогулами были главными шагами спикера Вячеслава Володина в VII созыве Государственной думы. Володин даже обещал повысить посещаемость в Госдуме до 97%.

Однако и спустя три года после заявлений Володина ситуация с посещаемостью в Госдуме кардинально не изменилась.

По данным издания, парламентарии действительно стали значительно реже прогуливать заседания без уважительной причины, однако резко возросло количество заявлений на имя спикера с уведомлением об отсутствии на заседании.

В начале апреля этого года и самого Володина уличили в том, что он во время голосования за скандальные законопроекты сенатора Андрея Клишаса о "суверенном Рунете", физически находился в Саратовской области с рабочим визитом.

Технически депутат может передать свою карточку для голосования коллегам, чтобы те нажали кнопку за него. Однако в регламенте Госдумы сказано, что депутаты должны голосовать по вопросам лично.