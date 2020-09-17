Игорь Лебедев

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Парламентарии действительно стали значительно реже прогуливать заседания без уважительной причины, однако резко возросло количество заявлений на имя спикера с уведомлением об отсутствии на заседании

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Чаще всего прогуливают заседания Государственной думы депутаты от "Единой России". Так, в топ-10 главных прогульщиков нижней палаты парламента вошли сразу 8 единороссов. Данные об этом приводятся в докладе Центра политической конъюнктуры, сообщает Znak.com.

Так, сказано в докладе, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев пропустил больше 95% заседаний, на втором месте расположилась Лариса Шойгу из "Единой России", которая не посетила почти 83% пленарных заседаний, замыкает тройку прогульщиков единоросс Виктор Игнатов, который прогулял почти 81% заседаний.

Среди прогульщиков эксперты также выделили Юрия Мищерякова из ЕР, пропустившего около 81% заседаний, Андрея Палкина ("Единая Россия", 79,06% пропущенных заседаний), Светлану Савицкую (КПРФ, 78,47% пропущенных заседаний), Петра Пимашкова ("Единая Россия", 77% пропущенных заседаний), Андрея Барышева ("Единая Россия", 76,76% пропущенных заседаний), Григория Балыхина ("Единая Россия", 74,24% пропущенных заседаний) и Лидию Антонову ("Единая Россия", 74,06% пропущенных заседаний).

"Чаще всего голосования пропускают депутаты, представляющие Архангельскую область (59,44% пропущенных голосований), на втором месте - Карачаево-Черкесская республика (58,44%), на третьем - Тамбовская область (55,27%)", - говорится в докладе. Эксперты ЦПК отмечают, что "одной из наиболее важных общих характеристик работы депутата является посещаемость им заседаний и участие в голосовании. Если депутат пропускает голосование, то фактически не исполняет свою представительскую функцию в Госдуме, никак не обозначая позицию своих избирателей".

Укрепление дисциплины и борьба с прогулами были главными шагами спикера Вячеслава Володина в VII созыве Государственной думы. Володин даже обещал повысить посещаемость в Госдуме до 97%.

Однако и спустя три года после заявлений Володина ситуация с посещаемостью в Госдуме кардинально не изменилась.

По данным издания, парламентарии действительно стали значительно реже прогуливать заседания без уважительной причины, однако резко возросло количество заявлений на имя спикера с уведомлением об отсутствии на заседании.

В начале апреля этого года и самого Володина уличили в том, что он во время голосования за скандальные законопроекты сенатора Андрея Клишаса о "суверенном Рунете", физически находился в Саратовской области с рабочим визитом.

Технически депутат может передать свою карточку для голосования коллегам, чтобы те нажали кнопку за него. Однако в регламенте Госдумы сказано, что депутаты должны голосовать по вопросам лично.