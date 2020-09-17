Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бизнесмену Игорю Саликову. Он проведет три года и один месяц в колонии общего режима. Коммерсант признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и организации насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Процесс проходил в закрытом режиме.

Как считает следствие, в 2014 году Саликов купил iPhone 6 и попросил своего знакомого Климентия Цая установить на него программу для копирования записей разговоров, сообщений и фотографий. Этот телефон Саликов впоследствии подарил жене, пишет "Медиазона".

На протяжении трех лет, считает Следственный комитет, Саликов собирал информацию о супруге и узнал, что у нее есть любовник. Из ревности бизенсмен попросил свою знакомую Ирину Кузнецову познакомиться с этим мужчиной и заманить его в квартиру "под предлогом вступления в интимную связь". В квартире же ловеласа встретил другой знакомый Саликова, который вынудил его заняться с ним оральным сексом.

Когда у Саликова проходил обыск по этому делу, сотрудник ФСБ Илья Кирсанов воткнул ему в задний проход охотничий карабин "Тигр" и нанес множество других травм. Кирсанова позднее обвинили в превышении полномочий с применением насилия, оружия и причинением тяжких последствий и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Цаю назначили 11 месяцев колонии-поселения по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, а Кузнецовой - три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года за пособничество насильственным действиям сексуального характера.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму в 345 тысяч рублей.